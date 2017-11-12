Одним из министров в Свердловском правительстве может стать безработный кандидат

Всего на посты глав Минэка и Мининвестиций претендуют шесть человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017

После первого этапа конкурса на вакантные должности глав Минэка и Мининвестиций Свердловской области претендуют шесть человек. Как рассказали в департаменте информационной политики губернатора региона, эти кандидаты прошли специальный тест.

– Он состоял из 40 вопросов – преимущественно профильных по направлению деятельности соответствующего министерства, а также общих – на знание конституции России, устава Свердловской области, законодательства о противодействии коррупции и т.п. Правильно ответить необходимо было не менее, чем на 80% вопросов, – объяснили в правительстве.

В итоге тест прошли шесть человек, двое из них претендуют на пост министра экономики и территориального развития, четверо – на кресло руководителя министерства инвестиций и развития.

– Кандидаты представляют такие сферы как высшее образование, государственное и муниципальное управление, банковская сфера, а также один соискатель, который официально является безработным, – добавили в правительстве.

15 ноября кандидатов ждет презентация и защита концепций стратегии развития области в сфере инвестиций и экономики.

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