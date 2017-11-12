Познер представит заявку Екатеринбурга на ЭКСПО в Париже

Мероприятие пройдет 15 ноября. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017 Известный российский журналист Владимир Познер представит заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 в Париже. По информации Znak.com, он примет участие в мероприятии 15 ноября вместе с балериной Ильзе Лиепой, генеральным директором заявочного комитета выставки Светланой Сагайдак и министром промышленности РФ Денисом Мантуровым. Делегация Свердловской области отправится в Париж сегодня. Напомним, что соперниками Екатеринбурга за право проведения ЭКСПО будут Париж, Осака и Баку. Выставку предлагают провести со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

Тема, заявленная уральской столицей, звучит так: "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений". Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 13.11.2017, 19:12

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 13.11.2017, 19:12Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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