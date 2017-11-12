Познер представит заявку Екатеринбурга на ЭКСПО в Париже

Мероприятие пройдет 15 ноября.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017
Известный российский журналист Владимир Познер представит заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 в Париже. По информации Znak.com, он примет участие в мероприятии 15 ноября вместе с балериной Ильзе Лиепой, генеральным директором заявочного комитета выставки Светланой Сагайдак и министром промышленности РФ Денисом Мантуровым.
Делегация Свердловской области отправится в Париж сегодня.
- Напомним, что соперниками Екатеринбурга за право проведения ЭКСПО будут Париж, Осака и Баку. Выставку предлагают провести со 2 мая по 2 ноября 2025 года.
- Тема, заявленная уральской столицей, звучит так: "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений".
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