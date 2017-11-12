В Екатеринбурге похолодает до –9: прогноз погоды на неделю

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017

Понедельник, 13 ноября. В данным Росгидрометцентра, в этот день температура воздуха днем будет держаться около нуля градусов, ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер южный, слабый.

В ночь на вторник, 14 ноября, температура воздуха опустится до -4 градусов. Днем тоже ожидается минусовая температура: столбик термометра не поднимется выше -1. Осадков не ожидается, ветер по-прежнему южный и слабый.

Среда, 15 ноября. Днем потеплеет до +3 градусов, возможны небольшие осадки в виде снега и дождя. Ветер сменится на западный и усилится до 4 метров в секунду.

Четверг, 16 ноября. Температура воздуха днем не поднимется выше нуля градусов, будет облачно, пройдет небольшой снег. Ветер северный, 1 метр в секунду.

Днем в пятницу, 17 ноября, похолодает до -3 градусов. Вновь ожидается небольшой снег, ветер северный, силой 2 метра в секунду.

Суббота, 18 ноября. Ночью похолодает до -7 градусов, днем - не выше -4. Пройдет небольшой снег.

В ночь на воскресенье, 19 ноября, столбик термометра опустится до -9 градусов, днем температура воздуха составит -6 градусов. Осадки прекратятся, ветер северо-западный, усилится до 5 метров в секунду.