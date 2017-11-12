Разбойники из соцсетей: в Екатеринбурге осудили банду, грабившую молодых девушек

В интернете они приглашали дам покататься на машине или отдохнуть в коттедже.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017

В Екатеринбурге суд вынес приговор трем мужчинам, грабившим молодых девушек. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу, их признали виновными по статьям "разбой" и "грабеж".

Сайди Махмудов, Малик Гахраманов и Рамил Исаев были задержаны 31 января прошлого года. По версии полиции, они знакомились с молодыми девушками через интернет.

– Предлагали познакомиться, покататься на машине или отдохнуть в коттедже. Увеселительная поездка обычно заканчивалась ночью в каком-либо глухом месте, к примеру, в окрестностях поселков Медный-2 или Рудный областного центра. Угрожая оружием, они отбирали у девушек ценные вещи, в основном телефоны, золотые украшения, банковские карты, шубы. После этого подозреваемые, несмотря на мороз, просто бросали жертв на месте преступления и уезжали, – рассказали в полиции.

Правоохранители добавили, что большинство жертв разбойников были несовершеннолетние девушки, которые завышали свой возраст при регистрации на страницах знакомств в социальных сетях.

– Сайди Махмудову и Малику Гахраманову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет и 9 лет 6 месяцев соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима, осужденному Рамилу Исаеву – 10 лет колонии строго режима, – рассказали в полиции.

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