«Сима-ленд» перестал продавать новогодние пакеты со Сталиным после скандала

При этом в продаже остались статуэтки, бюсты и панно с изображением вождя.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017

Екатеринбургский торговый центр "Сима-ленд" прекратил продажу новогодних пакетов с изображением Иосифа Сталина. По крайней мере, товар исчез из ассортимента на сайте магазина. Если перейти по ссылке с товаром, то сайт выдаст "ошибку 404".

фото: скриншот сайта "Сима-ленда" от 9 ноября

При этом в продаже остаются многочисленные книги, бюсты, статуэтки и панно с изображением вождя народов.

Напомним, что на прошлой неделе жительница Екатеринбурга Юлия Дьячук выложила на своей странице в Facebook фотографию пакета, что сразу же вызвало общественный резонанс.

Китайский пакет с пометкой "Наша разработка" можно было найти на сайте "Сима-ленда" за 14 рублей.

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