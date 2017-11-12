Свердловчан ждет одна из самых холодных ночей за последнее время

На севере области похолодает до - 14.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017

Облачная погода с прояснениями и небольшим снегом ожидается в Свердловской области в ночь с 13 на 14 ноября. Согласно прогнозу синоптиков, в отдельных районах Среднего Урала ожидается похолодание до -14 градусов. Во всех округах на дорогах образовалась гололедица.

А вот в столице региона будет значительно теплее: днем около 1-3 градусов, - 1-3 ночью.

По предварительным прогнозам, 15 и 16 ноября морозы уйдут, и ночью в городе будет - 3-5 градусов, днем от нуля до +3 тепла.

Также по данным МЧС, в ближайшее время в городе ожидается усиление ветра до 9 м/с и небольшой снег.

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