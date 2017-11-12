Свердловчане пожаловались на строительный комбинат, который отравлял воздух выбросами

Предприятие имеет 148 источников сброса отходов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017

В Богдановиче прокуратура уличила строительный комбинат в загрязнении атмосферного воздуха вредными выбросами.

На предприятие пожаловались местные жители. Во время проверки выяснилось, что на предприятии есть 148 источников выбросов вредных веществ, при этом разрешения на выброс веществ и утвержденного норматива о допустимых нормах у комбината не было.

В итоге в отношении главного инженера предприятия возбудили административное дело и оштрафовали на 40 тысяч рублей. Кроме этого, гендиректору комбината направили представление с требованием устранить нарушения.