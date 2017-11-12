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Свердловчане пожаловались на строительный комбинат, который отравлял воздух выбросами

Свердловчане пожаловались на строительный комбинат, который отравлял воздух выбросами
16+
Фото: pxhere.com
Предприятие имеет 148 источников сброса отходов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017

В Богдановиче прокуратура уличила строительный комбинат в загрязнении атмосферного воздуха вредными выбросами.
 
На предприятие пожаловались местные жители. Во время проверки выяснилось, что на предприятии есть 148 источников выбросов вредных веществ, при этом разрешения на выброс веществ и утвержденного норматива о допустимых нормах у комбината не было. 
 
В итоге в отношении главного инженера предприятия возбудили административное дело и оштрафовали на 40 тысяч рублей. Кроме этого, гендиректору комбината направили представление с требованием устранить нарушения.
  • Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Предприятие направило в Росприроднадзор пакет документов для утверждения проекта предельно допустимых норм выбросов. 
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Маша Шмурыгина, 13.11.2017, 10:20
Тэги: Новости
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