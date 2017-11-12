Свердловчанину, застрелившему собаку, которая лаяла на него, грозит 2 года колонии

Мужчина незаконно хранил ружье и изготавливал патроны к нему.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017

В Серове передано в суд уголовное дело местного жителя, который обвиняется в нелегальном изготовлении патронов, причинении вреда здоровью и угрозах убийством.

Сотрудник преприятия лесной промышленности, ранее не судимый, был недоволен собакой одного из работников лесопилки, которая находился неподалеку от поселка Новая Кола. Пес постоянно облаивал мужчину.

В июле этого года мужчина с супругой шел на пляж, и когда пара проходила лесополосу, встретила того самого пса. Мужчина, увидев собаку, вернулся домой, взял ружье и пошел обратно.

– Дальнейшие действия гражданина никак иначе, чем преступными, назвать нельзя, – рассказала дознаватель серовской полиции Оксана Комиссарова. – Забежав с ружьем на веранду служебного помещения, где находились трое рабочих, мужчина зарядил оружие, навел его на людей и высказал в их сторону угрозы: "Стоять, застрелю!". А затем выстрелил в собаку и убил ее. Работники, улучив момент, попытались предотвратить действия разъяренного незнакомца и выхватить из его рук оружие. Но тот, вместо того, чтобы прекратить преступные деяния, ударил одного из них прикладом по голове. В это время на место прибыл наряд полиции, вызванный работниками предприятия. В ходе личного досмотра злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли у него пять патронов.

Во время расследования выяснилось, что ружье мужчина не зарегистрировал. По его словам, он нашел оружие в лесу. Кроме этого, мужчина незаконно изготавливал патроны для собственного пользования.

В отношении свердловчанина возбудили уголовное дело за угрозу убийством, незаконное изготовление боеприпасов, причинение легкого вреда здоровью. Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

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