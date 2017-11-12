Свердловчанину, застрелившему собаку, которая лаяла на него, грозит 2 года колонии

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017
– Дальнейшие действия гражданина никак иначе, чем преступными, назвать нельзя, – рассказала дознаватель серовской полиции Оксана Комиссарова. – Забежав с ружьем на веранду служебного помещения, где находились трое рабочих, мужчина зарядил оружие, навел его на людей и высказал в их сторону угрозы: "Стоять, застрелю!". А затем выстрелил в собаку и убил ее. Работники, улучив момент, попытались предотвратить действия разъяренного незнакомца и выхватить из его рук оружие. Но тот, вместо того, чтобы прекратить преступные деяния, ударил одного из них прикладом по голове. В это время на место прибыл наряд полиции, вызванный работниками предприятия. В ходе личного досмотра злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли у него пять патронов.
- В отношении свердловчанина возбудили уголовное дело за угрозу убийством, незаконное изготовление боеприпасов, причинение легкого вреда здоровью. Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
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