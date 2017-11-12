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Свердловское правительство купит себе иномарки на 10 миллионов рублей

Свердловское правительство купит себе иномарки на 10 миллионов рублей
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Фото: pxhere.com
В машинах должны быть круиз-контроль, датчик парковки и Bluetooth.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017

Правительство Свердловской области объявило на сайте госзакупок аукцион на покупку шести легковых автомобилей, которые обойдутся бюджету региона в 10,5 миллионов рублей.

Согласно конкурсной документации, каждое авто должно быть стоимостью до 1,7 миллиона рублей. Седаны должны быть оборудованы климат и круиз-контролем, датчиком дождя, системой Bluetooth, датчиком парковки и камерой заднего вида.

Цвет кузова должен быть цвета "серебристый металлик" или "черный металлик" с двигателем до 190 лошадиных сил и кожаным салоном.

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Олег Галимов, 13.11.2017, 13:17
Тэги: Деньги, Авто
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