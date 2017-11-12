В Екатеринбурге коммунальщики ограничат движение на двух улицах в разных районах города

Ограничения связаны с ремонтом ремонтом инженерных сетей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017
В столице Урала коммунальные службы ограничат движение на двух улицах в Пионерском и в районе Авовокзала.
С 13 ноября по 5 декабря из-за ремонта инженерных сетей будет закрыто движение на улице Менжинского, на участке от первого дома до Сулимова.
– Кроме того, с 15 ноября по 15 декабря 2017 года будет закрыто движение транспорта по улице Цвиллинга от дома № 53 до дома № 38 на улице Машинной в связи со строительством сетей инженерного и технического обеспечения, – сообщили в пресс-службе мэрии.
- Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Циолковского, Белинского, дублеру улицы Машинной и переулку Переходному.
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