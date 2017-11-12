В Екатеринбурге коммунальщики ограничат движение на двух улицах в разных районах города

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Ограничения связаны с ремонтом ремонтом инженерных сетей. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017 В столице Урала коммунальные службы ограничат движение на двух улицах в Пионерском и в районе Авовокзала.

С 13 ноября по 5 декабря из-за ремонта инженерных сетей будет закрыто движение на улице Менжинского, на участке от первого дома до Сулимова. – Кроме того, с 15 ноября по 15 декабря 2017 года будет закрыто движение транспорта по улице Цвиллинга от дома № 53 до дома № 38 на улице Машинной в связи со строительством сетей инженерного и технического обеспечения, – сообщили в пресс-службе мэрии. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Циолковского, Белинского, дублеру улицы Машинной и переулку Переходному. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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, 13.11.2017, 19:02

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Евгений Стоянов , 13.11.2017, 19:02Тэги: Дороги Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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