Врачи держат ситуацию под контролем.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017

В Екатеринбурге зафиксированы два случая заболевания корью. Инфицированными оказались приезжие мигранты, которые проживали в одном доме. В управлении здравоохранения города отметили, что врачи держат ситуацию под контролем.

В больницах и поликлиниках по месту жительства заболевших организовали вакцинацию против кори. Всех жителей до 55 лет приглашают бесплатно поставить прививку. Вакцина на 100% гарантирует защиту от кори.

Напомним, что крупнейшая вспышка кори со времен СССР была зафиксирована в Свердловской области два года назад, когда заболело 86 человек, из них 56 детей.

Добавим, что в Свердловской области продолжается вакцинация населения против гриппа.

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