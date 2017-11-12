В Свердловской области «гряземесов» начнут штрафовать уже на этой неделе

Накажут и тех, кто не убирает экскременты за своим четвероногим другом.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017
С субботы, 18 ноября, водителей начнут штрафовать за парковку машин на газонах Екатеринбурга и Свердловской области. Именно в этот день вступают в силу поправки в закон о штрафах для "гряземесов". Также придется платить и любителям парковаться на детских площадках.
Как уточнили в службе квартальных Екатеринбурга, на автовладельца-нарушителя можно пожаловаться. Для этого надо сделать две фотографии: одно фото с читаемым номером машины, а второе так, чтобы был виден газон с автомобилем и дом с адресом. Затем их надо отправить ответственному за эту территорию квартальному через специальную форму на сайте мэрии.
- Санкции для нарушителей составят 3–5 тысяч рублей – для физических лиц, и 150–500 тысяч рублей для юрлиц.
- Депутаты приняли поправки в закон "Об административных нарушениях по Свердловской области" еще 2 ноября. Уже на следующий день его подписал губернатор, а 8 числа его опубликовали в официальной газете.
- Прошлую версию закона, где также были прописаны штрафы, пришлось отменить по решению Верховного суда.
- По этим же поправкам будут штрафовать и тех, кто не убирает экскременты за своим четвероногим другом, выгуливая его на улице.