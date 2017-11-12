В Свердловской области у Ленина треснула голова

Памятник стоит напротив городской администрации Красноуфимска. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017 В центре Красноуфимска напротив городской администрации начал трескаться памятник Ленину, а точнее его голова, с которой посыпался гипс. Как передает местный портал ksk66.ru, памятник вождю пролетариата был установлен 43 года назад. – Мы выступали с инициативой отремонтировать и привести в порядок этот памятник, ведь с него начал осыпаться гипс. Я всегда считал и считаю, что снос этого памятника недопустим, ведь это – наша история. И мы должны уважительно относиться именно к ней, – рассказал порталу бывший начальник городского управления Владимир Стамиков. Также отмечается, что местные жители уже предлагали перенести памятник в музей, где он будет защищен от непогоды.

Добавим, что в июле этого года в Первоуральске молодой парень оторвал голову памятника Ленина. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

, 13.11.2017, 14:10

Тэги:

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 13.11.2017, 14:10Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: