В Свердловской области у Ленина треснула голова

Памятник стоит напротив городской администрации Красноуфимска.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017
В центре Красноуфимска напротив городской администрации начал трескаться памятник Ленину, а точнее его голова, с которой посыпался гипс. Как передает местный портал ksk66.ru, памятник вождю пролетариата был установлен 43 года назад.
– Мы выступали с инициативой отремонтировать и привести в порядок этот памятник, ведь с него начал осыпаться гипс. Я всегда считал и считаю, что снос этого памятника недопустим, ведь это – наша история. И мы должны уважительно относиться именно к ней, – рассказал порталу бывший начальник городского управления Владимир Стамиков.
- Также отмечается, что местные жители уже предлагали перенести памятник в музей, где он будет защищен от непогоды.
- Добавим, что в июле этого года в Первоуральске молодой парень оторвал голову памятника Ленина.
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