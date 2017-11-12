Юлия Савиновских, у которой забрали детей из-за удаления груди, объявила сухую голодовку

Женщина вышла на одиночный пикет к зданию минсоцполитики.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017

Екатеринбурженка Юлия Савиновских вышла на одиночный пикет к зданию областного министерства социальной политики и объявила голодовку, чтобы вернуть приемных детей, которых у женщины забрали после операции по удалению груди , сообщает "АиФ-Урал".

С помощью пикета и голодовки Юлия пытается добиться отлика властей на действия органов опеки, которые забрали двух приемных сыновей у женщины после того, как она удалила молочные железы. 11 ноября Юлия пыталась попасть на рпием к министру соцполитики, который должен был выйти из отпуска, однако женщине сказали, что чиновника нет на работе.

Юлия взяла с собой палатку, чтобы остаться на ночь возле министерства. Женщина готова стоять возле здания до тех пор, пока не получит ответа на свои вопросы. С собой у Юлии плакат, на котором написано, что уже два месяца ее дети находятся в детдоме.

Мальчиков у Юлии забрали в августе. Причиной стала операция по удалению груди и блог, который женщина вела от лица человека, планирующего сменить пол. Женщина утверждает, что на операцию пошла из-за проблем со здоровьем, менять пол она не собиралась, а блог вела лишь для того, чтобы описать, что чувствует человек, который решился сменить пол.

Напомним также, что Следственный комитет начал проверку законности изъятия детей органами опеки. К делу также подключилась Общественная палата РФ. В поддержку Юлии высказывались депутаты Госдумы и известные россияне.

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