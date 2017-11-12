За организацию пыток над заключенными в Екатеринбурге осужден бывший заместитель начальника колонии

Также на скамье подсудимых оказались пять "зэков" из числа так называемого "актива".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.11.2017

Верх-Исетский районный суд вынес приговор экс-заместителю начальника исправительной колонии №2, а также пятерым бывшим осужденным из числа так называемого "актива". Суд признал их виновными в организации пыток.

Бывший замначальника ИК № 2 признан виновным по статье "Превышение должностных полномочий, с применением насилия и угрозой его применения". Его приговорили к шести годам и шести месяцам заключения в колонии общего режима.

– В период с января 2012 года по ноябрь 2013 года заместитель начальника Исправительной колонии № 2, неоднократно превышая свои должностные полномочия, недозволенными методами и средствами организовывал, давал указания и контролировал совершение группой подчиненных ему осужденных, составляющих т.н. «актив» ИК № 2, противоправных действий в отношении других осужденных с видеофиксацией данных действий на технические средства, – отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Пособников бывшего замглавы "двойки" из числа активистов колонии приговорили к лишению свободы на срок от 4 до 5 лет (в зависимости от наличия в их действиях рецедива преступлений). Судом доказано, что они виновны в "Насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью по отношению к потерпевшему", а также в "истязаниях в отношении двух и более лиц, с применением пыток".

Также, с двух осужденных в пользу одного из потерпевших взыскали моральный вред на общую сумму 500 тыс. рублей.

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