Старый Новый год в Екатеринбурге: как горожане встретили праздник

Старый Новый год наступил в ночь на 14 января.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.01.2017

Старый Новый год - ночь, когда наступает Новый год по старому стилю (юлианскому календарю). Отмечается в ночь на 14 января. Это неофициальный праздник, который отмечают страны, где церкви отмечают Рождество 7 января. В России традиция отмечать Старый Новый год появилась после того, как в 1918 году ввели григорианский календарь.

Екатеринбуржцы поделились в соцсетях тем, как они встретили этот праздник.

Екатеринбурженка Ксения Мусинова, как и многие горожане, встретила Старый Новый год в кругу друзей.

Роман Брилев в старо-новогоднюю ночь побывал на главной площади города...

...и отметил Старый Новый год с Дедом Морозом в Доме актера.

Екатеринбурженка Алена Мошагина провела праздник с любимым.

А Александр Старков отметил Старый Новый год встречей с другом и шарлоткой.

Анастасия Кузнецова отметила праздник в кругу коллег.

Пользователь Инстаграма lenaemerald отмечала Старый Новый год танцами с друзьями.

А екатеринбурженка i.pevneva встретила Старый Новый год как настоящий семейный праздник.