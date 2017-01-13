Старый Новый год в Екатеринбурге: как горожане встретили праздник

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.01.2017
Старый Новый год - ночь, когда наступает Новый год по старому стилю (юлианскому календарю). Отмечается в ночь на 14 января. Это неофициальный праздник, который отмечают страны, где церкви отмечают Рождество 7 января. В России традиция отмечать Старый Новый год появилась после того, как в 1918 году ввели григорианский календарь.
Екатеринбуржцы поделились в соцсетях тем, как они встретили этот праздник.
Екатеринбурженка Ксения Мусинова, как и многие горожане, встретила Старый Новый год в кругу друзей.
Роман Брилев в старо-новогоднюю ночь побывал на главной площади города...
...и отметил Старый Новый год с Дедом Морозом в Доме актера.
Екатеринбурженка Алена Мошагина провела праздник с любимым.
А Александр Старков отметил Старый Новый год встречей с другом и шарлоткой.
Анастасия Кузнецова отметила праздник в кругу коллег.
Пользователь Инстаграма lenaemerald отмечала Старый Новый год танцами с друзьями.
А екатеринбурженка i.pevneva встретила Старый Новый год как настоящий семейный праздник.