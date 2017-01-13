Нападение на свердловский химзавод по производству взрывчатки не связано с терроризмом

Основные версии происшествия - охота за цветным металлом и личные разборки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.01.2017

В Красноуральске продолжается расследование нападения на химический завод, где неизвестные ранили из огнестрельного оружия трех охранников в ночь на 13 января. Среди версий, которые рассматривают правоохранительные органы, исключен терроризм, сообщает «Новый регион».

Правоохранительные органы рассматривают в качестве основных версий нападения на завод охоту за цветным металлом либо личные разборки. По словам официального представителя областного управления МВД Валерия Горелых, версия о терроризме исключена: речи о нападении на завод и залежах тротила на его территории не идет, так как никаких складов взрывчатки на заводе не было, а само предприятие давно не функционирует, так как находится на стадии банкротства.

На данный момент неизвестно, из какого оружия вели огонь налетчики. Раны у пострадавших охранников, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, сквозные, на территории завода гильзы и пули найти не удалось.