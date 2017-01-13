Родные тагильчанки Дарьи Зембицкой и подозреваемого в ее убийстве экс-мужа начали бороться за их детей

Мать предполагаемого убийцы подала заявление на опекунство и забрала к себе внуков.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.01.2017
В Нижнем Тагиле семьи убитой Дарьи Зембицкой и подозреваемого в преступлении бывшего мужа девушки начали борьбу за их сыновей, сообщает агентство «Между строк» 13 января.
Мать 36-летнего Сергея Какшина, арестованного по подозрению в убийстве бывшей супруги Дарьи Зембицкой, подала заявление на опекунство над общими сыновьями Дарьи и Сергея. По словам сестры Дарьи Екатерины, мать Какшина держит у себя внуков 5 и 6 лет уже пять дней и не открывает дверь в квартиру.
Семья убитой Дарьи обратилась в полицию, чтобы вернуть детей, однако там родственникам погибшей ответили, что бабушка имеет право на то, чтобы внуки жили у нее.
Сейчас в ситуации разбираются органы опеки. Специалисты уже побывали дома у матери Какшина и выяснили, что в квартире женщины нормальные условия для проживания детей, их права не нарушаются. В пресс-группе ММУ МВД «Нижнетагильское» отметили, что Вера Какшина имеет такие же права на детей, как и родители Дарьи, которые также могут подать заявление на опекунство.
- Тело Дарьи Зембицкой нашли утром 12 января спустя три дня после исчезновения девушки. В убийстве признался ее бывший муж Сергей Какшин, с которым у девушки в день исчезновения произошла ссора. В ходе конфликта мужчина ударил бывшую жену, посадил в машину, вывез за город и оставил в снегу.
- Первые результаты вскрытия показали, что Дарья погибла от удушения, однако пока неизвестно, в какой именно момент наступила смерть.