Заводные BOGACHI, элегантные барабанщики и лиричный «Калинов мост»: ради чего стоило сходить на «Старый новый рок 2017»

Фоторепортаж «Нашей Газеты» с музыкального рок-фестиваля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.01.2017

В Екатеринбурге в пятницу, 13 января, на площадке Ельцин Центра состоялся традиционный музыкальный фестиваль «Старый новый рок». Самые яркие и эмоциональные моменты – в фоторепортаже НАШЕЙ.

Площадки фестиваля

Традиционно мероприятие было разделено на три зоны-площадки, где на одной из них играли начинающие музыканты, на второй – молодые и энергичные, а на третьей – хедлайнеры фестиваля, уже многим известные группы.

Несмотря на наличие 35 команд-участников и восемь хедлайнеров фестиваля, казалось что многие пришли послушать именно конкретные группы, причем сразу на трех площадках. Если на малой акустической сцене (конференц-зал Ельцин Центра) начинающих музыкантов пришли поддержать именно поклонники их творчества и в основном друзья, то на площадке Tele 2 было понятно, что сюда люди пришли именно отрываться.

Сцена Tele 2

Особенно четко это было заметно по выступлению ребят из екатеринбургской группы BOGACHI, которые просто заставили публику рвать и метать, отрываться и танцевать. Действительно, такой запал – отличительная черта любой хорошей музыкальной команды.

Другие же посетили эту сцену ради фанк-банды из Екатеринбурга Funky Bizness Gang и групп Dizzy Jazz и Аффинаж из Питера.

President Stage

Главную сцену взрывали хедлайнеры фестиваля – гоповатые в олимпийках ребята из группы «Быдлоцыкл» (Санкт-Петербург, проект группы «Аффинаж»), элегантные и чертовски музыкальные «Запрещенные барабанщики» (Москва), лиричный Дмитрий Ревякин и «Калинов мост» (Новосибирск) и вечно молодые «Смысловые Галлюцинации» (Екатеринбург).

Старый новый рок в Ельцин Центре

Если разноплановая музыка на фестивале всегда интриговала и приятно удивляла, то, стоит отметить, что не все посетители мероприятия остались довольны выбранной организаторами площадки.

Чувствовался дискомфорт от тесноты у главной и невысокой сцены (впрочем, не только у главной), очередей за кофе и водой (малое количество торговых точек) и ограничение движения по самому Ельцин Центру. Как заметил один из безымянных поклонников творчества группы «Калинов мост» после их выступления: «Старый новый рок пора переносить в лес! А так все круто!»

«Смысловые Галлюцинации». Последний концерт

Другие посетители шли на фестиваль ради «Смысловых Галлюцинаций» – группа провела свой последний концерт и прекратила существование именно на «Старом новом роке - 2017».

– Ведь это их последний концерт! В ЦК «Урал» все же было бы куда круче! – заметил один посетителей на входе в Ельцин Центр, пришедший на фестиваль около 11 часов вечера ради выступления екатеринбургской команды.

И вопрос этот скорее не только к организаторам, но и представителям Ельцин Центра, стоит ли на таком ограниченном пространстве проводить массовый музыкальный фестиваль.

На этом фестиваль «Старый новый рок - 2017» еще не закончился. Сегодня в книжном магазине «Пиотровский» в Ельцин Центре состоится лекторий.

Олег Ракович и Василий Сычев презентуют трибьют альбом на творчество свердловской группы «Каталог» – «Отражение». Начало – в 18.50.

В 19.20 Игорь Яковенко проведет лекцию «Молодежная субкультура в России и роль музыки в ее формировании».

В 20.00 Александр Чепарухин расскажет о «Музыкальном фестивале как инновации и вкладе в развитие культуры».

Как прошла закрытая вечеринка «Старого нового рока - 2017» – смотрите в другом НАШЕМ фоторепортаже.