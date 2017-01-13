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В Екатеринбурге мать свесила ребенка с балкона пятого этажа, чтобы успокоить его

В Екатеринбурге мать свесила ребенка с балкона пятого этажа, чтобы успокоить его
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Об инциденте в полицию сообщил очевидец.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.01.2017

Екатеринбуржец сообщил в полицию о матери, которая трясла своего ребенка, свесив его с балкона на пятом этаже многоквартирного дома, сообщает ЕТВ 14 января.
 
Житель Екатеринбурга Рустам Кидрачев в ночь на 14 января шел домой из магазина и увидел, как с балкона соседнего дома женщина свешивает ребенка с балкона, трясет его и бьет. Мужчина сообщил об увиденном в полицию, после чего по указанному адресу выехал наряд полицейских. Сам очевидец еще до приезда полицейских поднялся в квартиру женщины и спросил, зачем она сделала на это, на что мать ответила, что девочку нужно было успокоить, передает Е1.ru.
 
Стражи порядка установили, что в квартире были пятилетняя девочка, ее мать и сестра матери. Обе женщины находились в нетрезвом состоянии и были привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. 
  • Мать ребенка сообщила полицейским, что не свешивала ребенка над балконом. Сейчас правоохранительные органы ведут проверку, опрашивают соседей и устанавливают очевидцев инцидента. Известно, что семья не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 14.01.2017, 16:55
Тэги: Дети, Происшествия
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Горожанин14 января 2017, 17:00
Дура одно слово. Слава богу что ребёнок не выпал из пьяных рук.
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Горожанин14 января 2017, 17:28
Совсем ум пропили!
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