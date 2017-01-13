В Екатеринбурге мать свесила ребенка с балкона пятого этажа, чтобы успокоить его

Об инциденте в полицию сообщил очевидец.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.01.2017

Екатеринбуржец сообщил в полицию о матери, которая трясла своего ребенка, свесив его с балкона на пятом этаже многоквартирного дома, сообщает ЕТВ 14 января.

Житель Екатеринбурга Рустам Кидрачев в ночь на 14 января шел домой из магазина и увидел, как с балкона соседнего дома женщина свешивает ребенка с балкона, трясет его и бьет. Мужчина сообщил об увиденном в полицию, после чего по указанному адресу выехал наряд полицейских. Сам очевидец еще до приезда полицейских поднялся в квартиру женщины и спросил, зачем она сделала на это, на что мать ответила, что девочку нужно было успокоить, передает Е1.ru.

Стражи порядка установили, что в квартире были пятилетняя девочка , ее мать и сестра матери. Обе женщины находились в нетрезвом состоянии и были привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство.