Нападение на свердловский химзавод: что производило предприятие и чем могло привлечь налетчиков

Все, что известно о происшествии на данный момент.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.01.2017

В ночь на 13 января в Красноуральске неизвестные напали на химический завод по производству взрывчатки. Налетчики ранили троих охранников, двое пострадавших госпитализированы с ранениями ног, у третьего диагностировали черепно-мозговую травму. Два охранника находятся в реанимации.

Нападавшие были славянской внешности

Пока не установлено, из какого оружия стреляли нападавшие. Раны у пострадавших сквозные, пуль и гильз на территории предприятия не нашли, сообщает Ura.ru. По предварительным данным, налетчиков было от двух до шести человек, все они были славянской наружности.

По факту нападения на завод возбуждено уголовное дело

По словам официального представителя областного управления МВД Валерия Горелых, на место ЧП дважды выезжала усиленная следственно-оперативная группа. Расследование нападения находится на контроле руководителей полицейского главка, на причастность к преступлению проверяются ранее судимые и склонные к подобным действиям граждане.

По факту нападения на завод возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Завод производил взрывчатку, химвещества и лекарства

Завод был основан в 1943 году, ООО «Красноуральский химический завод» образовано в 2011 году. Предприятие принадлежит частному лицу Ларисе Губайдуллиной. До своего банкротства завод специализировался на производстве взрывчатых веществ, бытовой химии и медицинских препаратов.

По данным портала wiki-prom.ru, завод производил обезболивающие средства, сосудорасширяющие препараты, препараты для сердечно-сосудистой и нервной систем; ацетон, взрывчатые вещества для подрывных работ и открытой разработки карьеров, взрывчатку из тринитротолуола, порох и детонаторы; моющие и чистящие средства, отбеливающие вещества; неорганические кислоты, продукты перегонки угля, древесины и смол, растворители и разбавители для красок, серную кислоту, толуол и его производные, а также химимческие установки и химикаты для производства лаков и красок.

Компанию признали банкротом в июле 2016 года, ее имущество общей стоимостью более 25 миллионов рублей было выставлено на торги.

Неизвестные могли организовать нападение ради тротила

Весной 2016 года на территории завода обнаружили 60 тонн бесхозной взрывчатки - тротила, доступ к которому мог получить любой желающий. Возможно, именно склады со взрывчаткой могли привлечь налетчиков, которые могли не знать о том, что тротила на территории завода больше нет - Валерий Горелых опроверг информацию о том, что на складах завода в момент нападения хранилось большое количество взрывчатки.

Завод давно находится на стадии банкротства, предприятие не работает, не получает отопление и электричество. По словам Горелых, взрывчатых веществ на территории предприятия нет. Ранее на неиспользуемом предприятии ликвидировали более 300 тонн опасных веществ.

Полиция устанавливает причины нападения на завод. По словам Горелых, возможно, нападавшие хотели похитить что-то из имущества завода.

Происшествия на Красноуральском химзаводе

Весной 2016 года на заводе произошел пожар - во время работ по демонтажу загорелся резервуар с остатками азотной кислоты объемом 300 кубометров. Во время пожара шел желто-бурый дым, возгорание удалось ликвидировать только на следующий день. Позже было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

Во время расследования выяснилось, что с 2014 года завод не обеспечивал должных условий для хранения и ликвидации взрывчатых веществ, которые долгое время хранились с нарушениями, подвергая опасности жизнь и здоровье людей, а также экологическую обстановку.

Тогда же на территории завода нашли тротил, который хранился в свободном доступе . После освещения ситуации в СМИ, требований местных жителей и прокурора Красноуральска на заводе появился пост охраны, а позже опасные вещества были ликвидированы.

Зимой 2016 года жители Красноуральска обвинили химзавод в сбросе кислоты в местную реку. Жители пожаловались в администрацию городского округа и в МЧС.

Летом 2015 года прироодохранная прокуратура Свердловской области установила, что Красноуральский химзавод загрязняет реку Кушайка отходами своего производства: предприятие сбрасывало сточные воды в реку, которая в итоге оказалась загрязнена соляной кислотой.