Вооруженные люди напали на свердловский завод по производству взрывчатки

Нападавшие расстреляли охрану предприятия, трое человек госпитализированы. Двое из пострадавших находятся в реанимации.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.01.2017
Неизвестные напали на закрытый Красноуральский химический завод и расстреляли его охранников, сообщает ТАСС 14 января.
Нападавшие проникли на территорию закрытого предприятия, их попытались остановить безоружные охранники. Неизвестные открыли по ним огонь и ранили троих человек, сейчас пострадавшие находятся в больнице.
Полиция выясняет обстоятельства вооруженного нападения на завод. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья".
- Красноуральский химзавод производит тротил, взрывчатые вещества, промышленную и бытовую зимию. Сейчас предприятие находится на стадии банкротства, отопление и электричество на завод не подаются.
- Весной 2016 года местные жители обнаружили на заброшенном складе завода 50 тонн тротила. Взрывчатку никто не охранял, ее мог вынести любой человек. После освещения ситуации в СМИ на заводе появилась охрана.