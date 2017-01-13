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Вооруженные люди напали на свердловский завод по производству взрывчатки
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Вооруженные люди напали на свердловский завод по производству взрывчатки

Вооруженные люди напали на свердловский завод по производству взрывчатки
16+
Фото: replyua.net
Нападавшие расстреляли охрану предприятия, трое человек госпитализированы. Двое из пострадавших находятся в реанимации.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.01.2017

Неизвестные напали на закрытый Красноуральский химический завод и расстреляли его охранников, сообщает ТАСС 14 января.
 
Нападавшие проникли на территорию закрытого предприятия, их попытались остановить безоружные охранники. Неизвестные открыли по ним огонь и ранили троих человек, сейчас пострадавшие находятся в больнице.
 
Полиция выясняет обстоятельства вооруженного нападения на завод. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья".
  • Красноуральский химзавод производит тротил, взрывчатые вещества, промышленную и бытовую зимию. Сейчас предприятие находится на стадии банкротства, отопление и электричество на завод не подаются.
  • Весной 2016 года местные жители обнаружили на заброшенном складе завода 50 тонн тротила. Взрывчатку никто не охранял, ее мог вынести любой человек. После освещения ситуации в СМИ на заводе появилась охрана.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 14.01.2017, 10:40
Тэги: Происшествия
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