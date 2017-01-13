В Свердловской области крупную торговую сеть поймали на продаже спиртосодержащей жидкости

Всего в свердловских магазинах изъяли более 714 литров спиртосодержащей жидкости.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.01.2017

В Свердловской области в магазинах торговой сети «Магнит» изъяли бутылки со спиртосодержащей жидкостью, запрет на продажу которой действует в России, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора 13 января.

В свердловских магазинах изъяли шесть тысяч бутылок со спиртосодержащей жидкостью

Сотрудники Роспотребнадзора и полицейские провели рейд по свердловским магазинам с 28 декабря по 12 января. Всего были проверены 800 торговых точек, из которых изъяли почти шесть тысяч бутылок с нелегальной спиртосодержащей жидкостью.

В магазинах сети «Магнит» нашли незаконную продукцию

На ее продаже попались магазины крупной торговой сети «Магнит» в Екатеринбурге и Заречном, а также магазины индивидуальных предпринимателей в Серове, Сысерти, Краснотурьинске, Ивдели, Карпинске, Североуральске, Первоуральске, Екатеринбурге, Невьянске, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Ирбите и в поселке Третий Северный. Всего в магазинах изъяли более 714 литров спиртосодержащей жидкости.