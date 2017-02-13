В Екатеринбурге начнет работу самый большой в городе 3D-принтер

Китайскую установку будут использовать на благо российской промышленности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.02.2017

На данный момент модель RS PRO 600 устанавливают и налаживают в технопарке «Университетский». 14 февраля. Покупка принтера обошлась в 23,5 миллиона рублей. Эту сумму установка оправдывает, уверены в компании «3DTechno». Большинство принтеров, которыми резидент технопарка пользуется сейчас, уже не могут выполнять детали, которые отвечают требованиям современной промышленности, сообщает Е1.

В отличие от своих предшественников новый 3D-принтер позволяет производить крупные детали без сборки. Параметры области печати машины 600х600х400 миллиметров, что значительно увеличит перечень отраслей применения установки.

– Бывают случаи, когда традиционные способы производства, такие как фрезерование, литьё и тому подобные, уже не позволяют произвести деталь, поскольку она очень конструктивно сложная. Теперь машиностроительные и металлургические предприятия региона смогут печатать 3D-детали, не покупая такое оборудование, – отметил директор «3DTechno» Андрей Толкачев.

Печатает принтер по технологии лазерной стереолитографии. Объект выращивается из жидкой фотополимеризующейся композиции несколькими слоями, формируемыми под действием лазерного излучения.

В качестве сырья для печати деталей в новом 3D-принтере можно использовать более 10 различных материалов, в том числе высокопрочные, прозрачные, термостойкие полимеры. Работает машина с точностью до 0,04 миллиметра.