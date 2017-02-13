Обманутые пайщики «Бухты Квинс» готовят пикет в Екатеринбурге

Акция протеста пройдет 20 февраля в центре города.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.02.2017
Пайщики жилого комплекса «Бухты Квинс», обманутые бардом Александром Новиковым, выйдут на пикет в Екатеринбурге, сообщает ЕТВ сегодня, 14 февраля.
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Пикет пройдет 20 февраля на площади 1905 года, начало намечено на 15.00 часов. В протестной акции примут участие пайщики, которым приостановили выплату обещанных денег – как полагают пайщики, средств они не увидят никогда. Из 65 человек деньги успели получить только восемь.
Люди полагают, что вновь стали жертвой обмана Александра Новикова, который воспользовался своими связями, чтобы остановить выплату паев. Кроме этого, пайщики выступят против передачи почти расследованного уголовного дела Новикова в Следственный комитет, что произошло после заявления самого обвиняемого.
- Александр Новиков является фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве: барда обвиняют в присвоении десятков миллионов рублей, которые пайщики заплатили за еще не построенные дома в жилом комплексе «Бухта Квинс», принадлежащем Новикову. Также по делу проходит его партнер и друг Михаил Шилиманов.