В Екатеринбурге новую трамвайную линию обещают запустить уже ко Дню города

Строители ждут весны, чтобы асфальтировать дороги.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.02.2017

Трамвайную линию по Ленина—Татищева в Екатеринбурге должны открыть уже в августе 2017 года, ко Дню города, сообщил 13 февраля глава администрации Александр Якоб на 41 канале.

— Все работы уже ведутся. Сейчас мы ждем весенний период, для того, чтобы перейти к отдельным участкам дорог для асфальтирования. Мы на всех пересечениях уже уложили трамвайные линии, — учтонил Якоб.

Как он рассказал, уже в этом году завершатся все работы по строительству дорожной сети вокруг Центрального стадиона в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Продолжится благоустройство территории, в частности возьмутся за участок у Дворца молодежи.

— Нам предстоит пережить это в этом году, и мы окончательно завершим эту сетку дорог вокруг Центрального стадиона, — пояснил сити-менеджер.

Ожидается, что первый трамвай власти Екатеринбурга пустят по Ленина – Татищева в День города.

Всего же в 2017 году в Екатеринбурге отремонтируют рекордное число улиц — 48.

Летом будет благоустроена территория между Вечным огнем и Центральным стадионом и проспект Ленина от улицы 8 Марта до Московской. На главной улице города обновят подстветку, заменят бордюрный камень и плитку в бульварной части проспекта. Все зеленые зоны вокруг сквера Коммунаров будут объединены в единый каркас с территорией для отдыха, спортивными площадками, тропинками и тротуарами.