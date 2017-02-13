«Соль» в продаже: в Екатеринбурге вновь будут выставлены на торги светодиодные экраны, принадлежавшие «Медиа-городу»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.02.2017
В Екатеринбурге МУГИСО решило продать «экраны Багарякова»: на торги будут выставлены восемь светодиодных экранов, которые раньше транслировали телеканал «Соль», написал znak.com 14 февраля 2017 года.
Анонс аукциона опубликован на официальном сайте фонда имущества Свердловской области. Светодиодные экраны, о которых идет речь, принадлежат Распорядительной дирекции. Два из них находятся на железнодорожном вокзале, остальные — на перекрестках Ленина – Восточной, Куйбышева – 8 Марта, Малышева – Розы Люксембург, а также в районе остановки «Трансагентство», около кинотеатра «Заря» на проспекте Космонавтов и на ул. Шварца, 17.
При этом информацию об аукционе – сроках подачи заявок, дате и времени проведения, а также начальной стоимости имущества – обещали выставить позднее.
- В августе прошлого года МУГИСО выкупило девять таких экранов на торгах у компании «Медиа-город», находящейся в процедуре банкротства. Они были выставлены на торги суммарно за 101 миллион рублей, однако позже распорядительная дирекция МУГИСО приобрела за 9,72 миллиона.
- Ранее эти конструкции использовались для проекта уличного канала «Соль», их прозвали «экранами Багарякова», так как изначально работу компании «Медиа-город» контролировал бывший первый замруководителя администрации губернатора Алексей Багаряков.
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