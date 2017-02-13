«Соль» в продаже: в Екатеринбурге вновь будут выставлены на торги светодиодные экраны, принадлежавшие «Медиа-городу»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.02.2017

В Екатеринбурге МУГИСО решило продать «экраны Багарякова»: на торги будут выставлены восемь светодиодных экранов, которые раньше транслировали телеканал «Соль», написал znak.com 14 февраля 2017 года.

Анонс аукциона опубликован на официальном сайте фонда имущества Свердловской области. Светодиодные экраны, о которых идет речь, принадлежат Распорядительной дирекции. Два из них находятся на железнодорожном вокзале, остальные — на перекрестках Ленина – Восточной, Куйбышева – 8 Марта, Малышева – Розы Люксембург, а также в районе остановки «Трансагентство», около кинотеатра «Заря» на проспекте Космонавтов и на ул. Шварца, 17.

При этом информацию об аукционе – сроках подачи заявок, дате и времени проведения, а также начальной стоимости имущества – обещали выставить позднее.

В августе прошлого года МУГИСО выкупило девять таких экранов на торгах у компании «Медиа-город», находящейся в процедуре банкротства. Они были выставлены на торги суммарно за 101 миллион рублей, однако позже распорядительная дирекция МУГИСО приобрела за 9,72 миллиона.

Ранее эти конструкции использовались для проекта уличного канала «Соль», их прозвали «экранами Багарякова», так как изначально работу компании «Медиа-город» контролировал бывший первый замруководителя администрации губернатора Алексей Багаряков.