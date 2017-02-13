В Екатеринбурге возле вокзала нашли тело мужчины

Труп лежал у входа в ресторан быстрого питания Pizza Mia.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.02.2017
В Екатеринбурге возле железнодорожного вокзала днем 13 февраля обнаружили труп, сообщает Ura.ru.
Тело мужчины обнаружили у входа в пиццерию Pizza Mia, расположенную на территории железнодорожного вокзала. На место выезжал вызванный очевидцами наряд полицейских.
В областном управлении Следственного комитета сообщили, что сотрудники ведомства устанавливают личность мужчины и обстоятельства его гибели. Причину смерти определит медэкспертиза.
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Вечером 7 февраля в Академическом прохожие нашли тело молодого человека с признаками суицида. В свердловском Следственном комитете факт обнаружения трупа подтвердили и сообщили, что признаков криминальной смерти нет.