В Каменске-Уральском мужчина год скрывал, что заразил сожительницу ВИЧ-инфекцией

Он рассказал женщине об этом, только когда та предложила расстаться.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.02.2017

В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который заразил ВИЧ-инфекцией свою сожительницу, сообщил в понедельник, 13 февраля, портал KU66.

По данным полиции, пара познакомилась в 2014 году. Тогда мужчине было 32 года, его избраннице – 39 лет. В скором времени они съехались.

Через год женщина решила закончить отношения и попросила сожителя съехать из его квартиры. Но мужчина не спешил уходить.

– Во время уговоров он сообщил, что она заражена ВИЧ-инфекцией и ей нужно пройти медицинское обследование. Но женщина не реагировала на его доводы. Считала, что таким образом он пытается вернуть ее, – рассказал майор полиции, старший дознаватель Марина Шароглазова.

В 2016 году женщина обратилась в филиал «Центра по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». И через месяц она узнала, что является носителем ВИЧ.