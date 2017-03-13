Антон Шипулин на аукционе в Екатеринбурге продает флаг России

Собранные средства пойдут на программу фонда «Поддержка школ и социальных учреждений».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

Благотворительный фонд Антона Шипулина запустил аукцион. Лотами стали личные вещи известных биатлонистов с автографами. Так, любой желающий может получить вещи итальянца Лукаса Хофера и Доротеи Вирер, немца, выступающего за Бельгию Михаэля Реша, норвежки Тириль Экхоф и братьев Йоханнеса и Тарея Бе, родной сестры и биатлонистки, выступающей за сборную Словакии Анастасии Кузьминой, белорусски Дарьи Домрачевой, россиян Александра Логинова, Антона Бабикова, Ирины Старых, Светланы Слепцовой, Антона Шипулина.

Одним из главных лотов станет российский триколор, с которым олимпийский чемпион Антон Шипулин финишировал в эстафете на Чемпионате мира в Австрии. На флаге расписалась вся команда россиян, боровшихся за победу вместе с Антоном: Алексей Волков, Максим Цветков и Антон Бабиков. Сейчас максимальная ставка на него составялет чуть более 12 тысяч рублей. Футболку Антона Шипулина готовы купить почти за шесть тысяч рублей.