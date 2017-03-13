«Нам нужно повлиять на ситуацию»: Екатеринбургская гордума подготовит обращение по храму-на-воде

Обсуждение этой идеи началось с дела Соколовского.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

В Екатеринбургской гордуме подготовят обращение, посвященное строительству храму в акватории Городского пруда. Об этом корреспонденту НАШЕЙ рассказал 14 марта 2017 года депутат ЕГД Эдуард Мансуров.

Все началось с Соколовского

Идея составить обращение появилась на сегодняшнем заседании гордумы. Депутат Дмитрий Головин попытался внести на обсуждение коллег темы, «волнующие жителей Екатеринбурга».

— Сегодня на заседании Думы предложил депутатам хоть как-то проявить свое отношение к проблемам, волнующим жителей Екатеринбурга, как то: возрождение святой инквизиции и судом над Русланом Соколовским, предполагаемым строительством Храма на воде, разваливанием уголовного дела ИК «Уником Партнер», — написал на своей странице в соцсети Головин (орфография и пунктуация автора сохранены).

Мансуров решил сузить тему для раздела «Разное» с учетом полномочий городской думы.

— Я поддержал идею Головина, но предложил оставить в ней тему храма-на-воде. Это больше относится к полномочиям городской думы, которая ведает хозяйственными вопросами. Кроме того, ранее гордума так и не высказала по застройке Городского пруда. Я знаю, что есть депутаты, которые хотят озвучить свою позицию, но не могут этого сделать. Мы должны попытаться принять консолидированное решение и повлиять на ситуацию вокруг храма, — рассказал НАШЕЙ Эдуард Мансуров.

Депутаты разбежались

По словам Мансурова, к моменту, когда дума должна была перейти к рубрике «Разное», в зале заседаний остались около пяти депутатов. Как только в предложении Головина прозвучало имя блогера, в думе начался гвалт.

— Депутат Крицкий сходу заявил, что обсуждать дело Соколовского не стоит, потому что он специально всех спровоцировал и теперь пусть получает по полной. А депутат Вечкензин выразился в том смысле, что ему просто надо было набить морду (призывы к не судебной расправе). И вообще Соколовский глупый и провокационный, — сказал Головин (орфография и пунктуация автора сохранены).

— Некоторые депутаты вопреки регламенту начали выкрикивать с места. Но печально то, что из-за общего резонанса по Соколовскому в гордуме полностью «задвинули» вопрос с храмом-на-воде, хотя именно эта тема относится к нашим полномочиям. Дело блогера находится в ведении суда, — отметил Мансуров.

Собеседник НАШЕЙ рассчитывает все-таки вынести на рассмотрение гордумы вопрос о принятии обращения по храму-на-воде. Дмитрий Головин взял на себя подготовку текста документа.