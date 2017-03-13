Екатеринбургскую поэтессу задержали за торговлю наркотиками

При задержании девушка выражалась отнюдь не ямбом и не хореем.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017
Сотрудники полиции и активисты фонда «Город без наркотиков» задержали поэтессу Оксану Порваткину (творческий псевдоним – Анна Пикуль). Информацию подтвердил президент фонда ГБН Андрей Кабанов сегодня, 14 марта.
Задержана при проведении «контрольной покупки»
Как сообщается, девушка продавала наркотики через интернет.
– В последнее время на торговле наркотиками попадается много творческих личностей, – цитируют СМИ слова президента фонда «Город без наркотиков» Андрея Кабанова. -– После проведения закупки свертка стоимостью 1000 рублей поэтесса была задержана.
Унылая проза
При задержании поэтесса ругалась последними словами, оскорбляла сотрудников полиции.