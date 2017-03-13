Голый мужчина разгуливал по улицам Екатеринбурга

Неадекватного гражданина задержали полицейские.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

Обнаженный мужчина бегал по дворам на улице Кунарской. По словам очевидцев, он вел себя неадекватно - пытался открыть припаркованные автомобили. Свидетели инцидента утверждают, что мужчина находился под действием каких-то веществ.

- Он возле нашего подъезда стоял. Я только стала к подъезду подходить, а молодые люди кричат - девушка, вам лучше туда не ходить. Он явно под чем-то был, пытался открыть чужую машину. Спасибо молодому человеку - провел меня мимо него в подъезд, - рассказала одна из свидетельниц инцидента.