Голый мужчина разгуливал по улицам Екатеринбурга

Неадекватного гражданина задержали полицейские.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017
В Екатеринбурге по улицам Сортировки 13 марта бегал голый мужчина, сообщают в соцсетях очевидцы.
Обнаженный мужчина бегал по дворам на улице Кунарской. По словам очевидцев, он вел себя неадекватно - пытался открыть припаркованные автомобили. Свидетели инцидента утверждают, что мужчина находился под действием каких-то веществ.
- Он возле нашего подъезда стоял. Я только стала к подъезду подходить, а молодые люди кричат - девушка, вам лучше туда не ходить. Он явно под чем-то был, пытался открыть чужую машину. Спасибо молодому человеку - провел меня мимо него в подъезд, - рассказала одна из свидетельниц инцидента.
- Очевидцы вызвали полицейских, которые забрали мужчину.
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