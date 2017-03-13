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«Люди слишком любят знаки препинания»: объявлена дата «Тотального диктанта» в Екатеринбурге

«Люди слишком любят знаки препинания»: объявлена дата «Тотального диктанта» в Екатеринбурге
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Фото: архив «Нашей Газеты»
Организаторы назвали дату и место добровольной проверки грамотности населения, а также рассказали, какие ошибки в диктанте встречаются у пишущих чаще всего.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

Всероссийская образовательная акция «Тотальный диктант-2017» пройдет в Екатеринбурге 3 апреля.

«Тотальный диктант-2017» в Екатеринбурге будут писать в библиотеке

Традиционно написать его можно будет в Институте международных связей и Областной библиотеке для детей и молодежи. Окончательный список мест проведения диктанта станет известен и доступен на сайте totaldict.ru.

Автор «Тотального диктанта-2017» - Леонид Юзефович

Российский писатель Леонид Юзефович, автор текста к диктанту, сказал, что чаще всего ошибки допускаются в пунктуации и неправильном употреблении прямой речи. По мнению филологов, современные пишущие люди грешат тем, что ставят знаки препинания там, где они не нужны. 

  • Регистрация участников «Тотального диктанта» начнется с 1 апреля на официальном сайте. 

НАША справка

юзефовичЛеонид Юзефович (род. 18 декабря 1947, Москва) - русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук. Автор детективных и исторических романов.

Его книги: «Обручение с вольностью», «Ситуация на Балканах», «Клуб «Эсперо», «Самые знаменитые самозванцы», «Зимняя дорога» и другие.

По его книгам сняты фильмы: «Сыщик Петербургской полиции», «Казароза», «Гибель империи», «Сыщик Путилин», «Ораниенбаум. Серебряный самурай», «Контрибуция».

В 2001 году получил премию Национальный бестселлер (за роман «Князь ветра»)

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Галина Исакова, 14.03.2017, 14:01
Тэги: Знаменитости, Образование, Новости
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