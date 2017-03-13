Модель из Екатеринбурга, пропавшую в Бахрейне, депортировали из Иордании

Марию Сазонову вместе с подругой Викторией отправили на родину за оказание эскорт-услуги.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017
Власти Иордании депортировали 21-летнюю модель из Екатеринбурга Марию Сазонову, пропавшую в Бахрейне 3 марта, сообщает ТАСС 13 марта.
Марию отправили в Россию вместе с подругой Викторией Матвеевой, также уроженкой Екатеринбурга. Девушки прибыли в Иорданию из Бахрейна 3 марта, после чего их задержали за оказание эскорт-услуг. Уехать на родину екатеринбурженкам пришлось за свой счет - таково законодательство Иордании.
Об исчезновении Марии сообщила его мать Ирина 10 марта. По словам женщины, ее дочь уехала в Бахрейн, чтобы заработать на новый айфон. Мария сообщила маме, что устроилась работать барменом, однако знакомые девушки после ее исчезновения рассказали, что на самом деле Маша работала в стриптиз-клубе.
- Следы Марии и Виктории терялись в аэропорту Бахрейна - последнее фото, опубликованное девушками в соцсетях, было сделано именно там 3 марта. После девушки перестали выходить на связь, однако спустя несколько дней выяснилось, что они были задержаны в Иордании.