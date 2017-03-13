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Модель из Екатеринбурга, пропавшую в Бахрейне, депортировали из Иордании

Модель из Екатеринбурга, пропавшую в Бахрейне, депортировали из Иордании
16+
Фото: соцсети
Марию Сазонову вместе с подругой Викторией отправили на родину за оказание эскорт-услуги.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

Власти Иордании депортировали 21-летнюю модель из Екатеринбурга Марию Сазонову, пропавшую в Бахрейне 3 марта, сообщает ТАСС 13 марта.
 
Марию отправили в Россию вместе с подругой Викторией Матвеевой, также уроженкой Екатеринбурга. Девушки прибыли в Иорданию из Бахрейна 3 марта, после чего их задержали за оказание эскорт-услуг. Уехать на родину екатеринбурженкам пришлось за свой счет - таково законодательство Иордании. 
 
Об исчезновении Марии сообщила его мать Ирина 10 марта. По словам женщины, ее дочь уехала в Бахрейн, чтобы заработать на новый айфон. Мария сообщила маме, что устроилась работать барменом, однако знакомые девушки после ее исчезновения рассказали, что на самом деле Маша работала в стриптиз-клубе. 
  • Следы Марии и Виктории терялись в аэропорту Бахрейна - последнее фото, опубликованное девушками в соцсетях, было сделано именно там 3 марта. После девушки перестали выходить на связь, однако спустя несколько дней выяснилось, что они были задержаны в Иордании.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 14.03.2017, 08:18
Тэги: Женщины
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