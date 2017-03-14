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«Он устроил провокацию»: онлайн-трансляция по делу Руслана Соколовского из Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга

«Он устроил провокацию»: онлайн-трансляция по делу Руслана Соколовского из Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга
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Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Среди свидетелей дела заявлены сподвижники блогера по ловле покемонов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга продолжается допрос свидетелей, вызванных на процесс по делу блогера Руслана Соколовского. Корреспондент НАШЕЙ ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Напомним, екатеринбургского блогера обвиняют по трем статьям УК РФ: «Возбуждение ненависти либо вражды», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

В первый день процесса 13 марта было зачитано обвинение в адрес Соколовского, в котором были перечислены ролики, которые легли в основание дела. В тот же день опросили понятых, которые присутствовали при изучении видеороликов блогера.

Выступили подруга и одноклассники

Во вторник, 14 марта, в суде выступили четыре человека — подруга Соколовского из 11 класса, его одноклассник, хозяйка квартиры, которая сдавала жилплощадь Руслану, и сосед, бывший понятым на обыске.

Подруга блогера рассказала о том, как она держала камеру, когда Соколовский зачитывал свой текст для ролика про ловлю покемонов в Храме-на-Крови.

Самые подробные показания дал одноклассник Руслана — Владимир Мальцев. Молодой человек поведал о взглядах блогера в школьные годы и в период его жизни в Екатеринбурге. Бурную деятельность Соколовского в YouTube Мальцев объяснил особенностями smm-приемов.

— Это способ заработка. Он гнался за просмотрами. Это же и рекламодатели, и подписчики. Он smm-щик до мозга костей, — говорил одноклассник.

Владимир Мальцев, одноклассник Соколовского

Всего на суд вызвали в качестве свидетелей десять человек. Из шести не пришедших в суд — несколько человек проигнорировали повестки, другие сослались на занятость.

Так, до настоящего времени в суде никто так и не видел оперативников из ФСБ, которые начинали собирать материал против Соколовского. Силовики объясняли неявку в суд командировками.

Вчера суд закончился на оглашении показаний отца одного из сподвижников Руслана — Михаила Сергеева. Его сын Игорь, по версии следствия, участвовал в создании ролика про покемонов. Защита настояла на том, чтобы допрос Сергеева-младшего перенесли на сегодня.

09.51. Доброе утро.

Сегодня ожидается допрос свидетеля – Игоря Сергеева. Из зачитанных вчера показаний его отца, Михаила, Игорь работал фрилансером и помогал блогеру в создании роликов. Взамен Руслан поставлял Игорю блогеров для работы.

В суде замечен главный потерпевший – Максим Румянцев, называющий себя журналистом. Напомним, он написал заявление, в котором утверждал, что ролик Соколовского, снятый в Храме-на-Крови, оскорбил его чувства.

09.57. Вошел Соколовский.

– Всем привет, – начал блогер.

– Соколовский, за мной пройдите, – прерывает его пристав.

10.04. Сегодня на процессе ожидаются, кроме Румянцева, другие православные активисты. Журналистов в суде больше по сравнению со вчерашним днем.

Максим Румянцев, один из потерпевших. Сегодня он будет выступать свидетелем

10.12. Процесс начался. В составе участников небольшая замена. Гособвинителем сегодня выступает Екатерина Калягина.

К Соколовскому присоединился его второй защитник – Башмаков.

Процесс начался. В составе участников небольшая замена. Гособвинителем сегодня выступает Екатерина Калягина.

10.14. Начался допрос очередного свидетеля – Олега Сидикина.

Официально он не работает. В разгар деятельности блогера Олег «работал на себя». С Соколовским он общался только в офисе, когда тот приходил к Сергееву. Точнее, он только видел Соколовского.

– Я знал, что он видеоблогер, но его видео не смотрел. Мне они были не интересны. Только в сентябре 2016 года после публикации в СМИ посмотрел про покемонов, – рассказывает Олег.

Суть видео он смутно помнит.

– Помню, что он ловил покемонов в церкви. Мне тон видео не понравился, и я нажал кнопку «сообщить о нарушениях». Мне не понравилось, что в одном видео была церковь и ловля покемонов, – рассказывает Олег.

10.18. Вопросы задает защита.

– Вы верующий человек? – спрашивает Башмаков.

– Нет... Но есть закон, что нельзя выражаться так про верующих... Я не помню точно содержания закона, – неуверенно говорит молодой человек.

Второй адвокат переходит к вопросу о ручке. Олег не видел гаджета со скрытой видеокамерой у Руслана.

10.21. Прокурор попросила зачитать первоначальные показания Олега из-за наличия расхождений.

В них говорится, что в мае 2016 года Соколовский пришел в офис Сергеева с коробками, заполненными журналами. В офисе Руслан о своих взглядах не распространялся.

10.24. В первоначальных показаниях Олег также говорил, что ролики Соколовского про покемонов полны нецензурной лекции. Сегодня в суде фриланс не мог вспомнить, был ли мат в записях Руслана.

После зачитывание показаний Олег признает, что ему показалось, что Руслан действительно оскорбил верующих.

10.26. Встает Руслан. Он спрашивает Олега, не заблокировали ли его видео на YouTube за разжигание ненависти или вражды.

– Нет. Такого не было, – отвечает Олег.

– У меня нет вопросов, – говорит Руслан.

Фоилансера отпускают.

10.31. Вызывают следующего свидетеля – Румянцева.

Прокурор спрашивает, является ли Максим верующим, какого он вероисповедания.

– Я верующий человек и посещаю православный храм. С Русланом я не был знаком. Я его ролики видел в сети, поскольку я журналист, то знакомлюсь со всем, что появлялось в сети. После просмотра роликов я возмутился и посчитал, что эти ролики оскорбили чувства христиан, и не только христиан.

10.34. Знакомство Максима с творчеством блогера началось с ролика про покемонов, затем он стал смотреть другие ролики блогера.

– Верующих можно признать социальной группой. В этом ролике подсудимый не поймал, как он сказал, «главного покемона – Иисуса Христа». Иисус Христос – главный Бог для многих религий. Для меня такие ролики оскорбительны.

10.40. Румянцев заявил, что ролики Соколовского из за содержания нецензурной лексики разжигают вражду в отношении православных христиан.

– Это ведет к политически-общественной дестабилизации в РФ, – заявляет Румянцев.

10.42. Вопросы задает защита. На один из вопросов Румянцев отвечает: у него педагогическое образование и незаконченное богословское.

10.43. Журналист обвиняет своих коллег в зале в неэтичности из-за публикации его заявления в адрес Соколовского.

 

 

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Сергей Беляев, 15.03.2017, 09:53
Тэги: Суд, Эксклюзив, Ловец покемонов
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