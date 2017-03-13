Потерявшая память женщина просит откликнуться ее родственников

В больнице казахского Костаная находится пациентка, которая помнит только, что она «Марина Миглер из Екатеринбурга», и больше ничего о себе сообщить не может.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

В городе Костанай (Казахстан) в больнице находится женщина с потерей памяти. Она представляется Мариной и просит помочь найти ее родственников, пишет газета «Костанайские новости» сегодня, 14 марта.

«Женщина социально не опасна»

По словам заведующего отделением нейрохирургии, Марина у них почти месяц. В конце февраля ее привезли полицейские. У женщины была дезориентация, и она не могла ничего сообщить о себе. Врачи говорят, что черепно-мозговой травмы у нее нет, состояние удовлетворительное, социально не опасна. Медсестры называют ее хорошей, спокойной и коммуникабельной.

Может быть Мариной Миглер

Единственное, что назвала пациентка – фамилию «Миглер». Но врачи не уверены, что это ее настоящая фамилия. Рассказы о себе у Марины каждый день разные.

Врачам Марина говорит, что, может быть, жила в Екатеринбурге, и просит помочь ей найти родственников.

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