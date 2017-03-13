Прокуратура Екатеринбурга не нашла нарушений в действиях врачей скорой, высадивших мужчину с ребенком на Объездной

По данным надзорного ведомства, отец мальчика сам спровоцировал конфликт с водителем машины.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

Прокуратура Екатеринбурга не выявила нарушений в действиях врачей, которые высадили из скорой на Объездной дороге мужчину с ребенком.

Напомним: вечером 1 марта родители ребенка вызвали скорую из-за высокой температуры у сына. Прибывшие по вызову врачи предложили госпитализацию в 9-ю детскую больницу, и родители 7-летнего мальчика согласились. Вместе с ребенком в карете скорой помощи поехал отец. Однако до больницы они так и не добрались.

– По дороге между отцом ребенка и водителем разгорелся конфликт, – прокомментировала корреспонденту НАШЕЙ старший помощник прокурора Екатеринбурга Ольга Пономарева. – Отец ребенка сказал водителю, что тот поехал не той дорогой, хотя можно было найти путь короче. После чего, по имеющейся у нас информации, мужчина стал бить изнутри по двери, требуя остановить машину. После остановки машины, мужчина не смог открыть дверь, так как она была заблокирована, и в итоге вылез вместе с ребенком через окно.

Бригада сразу же сообщила о случившемся дежурному врачу. Тот предложил ехать в полицию, чтобы зафиксировать повреждения машины, добавив, что на это место вышлют другую бригаду. Но когда дежурный врач связался с отцом ребенка, выяснилось, что они уже вернулись домой. Поэтому вторая машина снова приехала к семье домой. Правда, на этот раз родители мальчика отказались от госпитализации. На следующий день к ним домой пришел участковый педиатр, но состояние ребенка на тот момент уже стало лучше, температура снизилась.