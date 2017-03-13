Детей приравняли к мигрантам: в Екатеринбурге прокуратура проверит все школы из-за массовой временной регистрации

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017
— Всем прокурорам в районах города были даны задания проверить школы и близлежащие дома на фиктивную временную регистрацию. Будут проверяться собственники жилья, в котором зарегистрировано по несколько детей, так называемые «резиновые» квартиры. Если раньше эта проблема стояла остро с мигрантами, то теперь, к моменту зачисления в первые классы, активно стали временно прописывать и детей. То, что временная и обычная регистрация равны, в данном случае неправильно, — рассказала НАШЕЙ главный прокурор города Светлана Кузнецова.
— Прокуратура проверяет все дома и квартиры, где есть подозрения на временную фиктивную регистрацию. Ответственность за это предусмотрена по статье 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ» понесут собственники жилья. К родителям и школьникам, конечно, принять никаких мер не сможем, наказывать и выгонять детей нельзя — это не по закону, — подчеркнула Кузнецова.
- Как уточнила Кузнецова, прокурорам дается месяц на проведение проверки, так что именно тогда можно ждать первые результаты и выводы.
- Также прокурор пообещала разобраться с проблемой зачисления в разные школы братьев и сестер — это должно быть прописано на законодательном уровне.
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Виновные по статье 322.2 наказываются штрафом в размере 100-500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
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В этом году очень много родителей жаловались, что их дети, проживающие около школы, не попали в первый класс из-за ребят с временной пропиской.
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