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Детей приравняли к мигрантам: в Екатеринбурге прокуратура проверит все школы из-за массовой временной регистрации

Детей приравняли к мигрантам: в Екатеринбурге прокуратура проверит все школы из-за массовой временной регистрации
16+
Фото: архив НАШЕЙ
В этом году жалоб от родителей в разы больше.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова рассказала, что в этом году все школы города будут проверены на фиктивную регистрацию первоклашек. Это связано с тем, что жалоб от родителей, чьи дети не попали в первый класс из-за нехватки мест, поступило очень много, в разы больше, чем в прошлые годы.
 
Как отметила Светлана Кузнецова, проблема носит вневременной характер и с каждым годом становится все только хуже. В прокуратуре планируют принять меры, чтобы помочь родителям, проживающим в домах, прикрепленных к школам, получить в них места для первоклашек по закону.

— Всем прокурорам в районах города были даны задания проверить школы и близлежащие дома на фиктивную временную регистрацию. Будут проверяться собственники жилья, в котором зарегистрировано по несколько детей, так называемые «резиновые» квартиры. Если раньше эта проблема стояла остро с мигрантами, то теперь, к моменту зачисления в первые классы, активно стали временно прописывать и детей. То, что временная и обычная регистрация равны, в данном случае неправильно, — рассказала НАШЕЙ главный прокурор города Светлана Кузнецова. 

Как уточнили в прокуратуре, больше всего школ с временно пропиской и жалоб родителей находятся в Октябрьском, Ленинском, Чкаловском и Орджоникидзевском районах. Всего с большим процентом временной регистрации первоклашек насчитали 29 школ города. Более 50% первоклашек имеют временную прописку в 9 школах: № 120 и 161 в Ленинском районе, №13 и 110 — в Октябрьском, №67, 99 и 100 в Орджоникидзевском, №39 и 180 в Чкаловском. 
 
В школе № 67 первоклашек с временной регистрацией больше 70% от общего числа. А в школе № 99 на Эльмаше родители вообще объявили забастовку: они написали обращения во все инстанции с требованием возбудить уголовное дело за временную прописку и организовать дополнительный класс для тех, кто реально живет рядом с школой. 

— Прокуратура проверяет все дома и квартиры, где есть подозрения на временную фиктивную регистрацию. Ответственность за это предусмотрена по статье  322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ» понесут собственники жилья. К родителям и школьникам, конечно, принять никаких мер не сможем, наказывать и выгонять детей нельзя — это не по закону, — подчеркнула Кузнецова. 

Проверка будет проведена по каждому подозрительному случаю, где прописано много детей, у малышей и взрослых разные фамилии, нет родственных отношений.  
  • Как уточнила Кузнецова, прокурорам дается месяц на проведение проверки, так что именно тогда можно ждать первые результаты и выводы.
  • Также прокурор пообещала разобраться с проблемой зачисления в разные школы братьев и сестер — это должно быть прописано на законодательном уровне.
  • Виновные по статье 322.2 наказываются штрафом в размере 100-500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
  • В этом году очень много родителей жаловались, что их дети, проживающие около школы, не попали в первый класс из-за ребят с временной пропиской.

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Марина Подкорытова, 14.03.2017, 13:30
Тэги: Дети, Жизнь в городе, Школа
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Горожанин14 марта 2017, 13:48
А какая разница ,временно или постоянно прописан ребенок,он что не имеет право на образование?
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Инна14 марта 2017, 13:57
В ответ на комментарий пользователя
А какая разница ,временно или постоянно прописан ребенок,он что не имеет право на образование?
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имеет, конечно. Но почему кто-то специально прописывает ребенка рядом с важной ему школой, на время, а те, кто живет тут постоянно, в итоге, остаются вообще без места в первый класс? вот это несправедливо!
пчм ребенок должен остаться без школы, если он рядом с ней живет? пчм ему искать новую школу надо, из оставшихся, и непонятно какой район города дадут? вы считаете, это справедливо???
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