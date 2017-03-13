Служебная собака Фина по горячим следам нашла преступника в Нижней Салде

При виде собаки тот быстро признался в содеянном.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

Задержать подозреваемого в убийстве помогла служебная собака. О быстром раскрытии трагического дела в Нижней Салде сообщает МВД России по Свердловской области сегодня, 14 марта.

Совместная пьянка привела к гибели одного из собутыльников

По официальному сообщению нашего источника, ночью 9 марта оперативному дежурному отделения полиции № 8 МО МВД России «Верхнесалдинский» поступил звонок: в Нижней Салде возле одного из домов на снегу лежит мужчина без признаков жизни. На теле мужчины были обнаружены «проникающие раны», спасти пострадавшего уже не представлялось возможным.

Сыщики с собакой

Следственная бригада выяснила: погибший пришел на вечеринку к знакомому, который проживал неподалеку. В поисках принимала участие служебно-розыскная собака Фина, благодаря которой оперативники установили дом, где произошло ЧП. Подозреваемый своей вины отрицать не стал.

Выяснилось, что праздник был посвящен 8 Марта и сопровождался обильным возлиянием. В ходе веселья гость стал «клеиться» к подруге хозяина, за что тот ударил его ножом. После вынес труп в переулок, нож бросил в печку, а сам продолжил застолье. Прекрасная дома, из-за которой все случилось, к тому времени комнату уже покинула и финал истории не застала.