Наверх
В массовом ДТП на Кольцовском тракте пострадали женщина и грудной ребенок
11:48, сегодня
«Пошла убивать, у меня есть список»: школьница из Екатеринбурга рассказала, почему напала с ножом на одноклассницу
11:02, сегодня
Свердловская полиция потратит 1,2 миллиона на покупку 24 служебных собак
10:31, сегодня
«Я никого не оскорблял»: в Екатеринбурге продолжается процесс по делу блогера Руслана Соколовского
10:04, сегодня
Треть дошкольников в России испытывает проблемы со зрением
В центре Екатеринбурга встали трамваи
09:39, сегодня
Несколько машин попали в массовое ДТП на Кольцовском тракте
09:32, сегодня
Голый мужчина разгуливал по улицам Екатеринбурга
09:16, сегодня
Аптеки «Живика» на Ботанике радуют горожан весенними скидками
Екатеринбургский психолог рассказала, какие мультики показывать детям, чтобы не навредить
09:00, сегодня1
В Екатеринбурге полицейский забыл автомат в кафе
08:56, сегодня
Модель из Екатеринбурга, пропавшую в Бахрейне, депортировали из Иордании
08:18, сегодня
Покупка квартиры на маткапитал: имеют ли муж и дети право на доли в таком жилье?
08:16, сегодня
Слишком мало платят: в Екатеринбурге водителей общественного транспорта собирают на митинг
20:15, 13.03.2017
Боец без правил избежал уголовного дела за нападение на редактора екатеринбургского журнала
19:54, 13.03.2017
13 марта в Екатеринбурге: ругающий религию Соколовский и восхваляющий мегаполисы Варламов
19:30, 13.03.2017
Тест «Хорошо ли вы знаете комедию «Девчата»?
19:29, 13.03.20171
В Свердловской области ударят 20-градусные морозы
19:05, 13.03.2017
Радислав Гандапас: «Хороший лидер не может быть плохим оратором»
18:36, 13.03.2017
Ретроспектива за сто лет: в Екатеринбурге откроется фотовыставка, посвященная Городскому пруду
18:24, 13.03.2017
Екатеринбургский режиссер снял в заброшенной больнице фильм о «расчлененном» Сталине
17:54, 13.03.2017
Большегрузам запретят ездить по трассам Свердловской области
17:17, 13.03.2017
В Екатеринбурге восьмиклассница порезала сверстницу ножом в туалете лицея
17:14, 13.03.20171
Сточные воды могут затопить улицы Екатеринбурга этой весной
16:32, 13.03.2017
«Вот только печку перекладывали»: хозяева дома в Талице, где на девочку рухнул потолок, ремонтировали его прошлым летом
15:15, 13.03.2017
Закрывайте дома шторы: в Верхотурье мужчина залез в дом через окно и изнасиловал хозяйку квартиры
15:12, 13.03.20173
Цена за исследование – почти два миллиона рублей: ученые рассказали, как будут изучать грязь в Екатеринбурге
15:00, 13.03.2017
В Госдуме предложили заменить материнский капитал участком земли, ежемесячными выплатами и большим автомобилем
14:21, 13.03.20174
В Рефтинском водохранилище нашли тело мужчины с раной на шее
14:21, 13.03.2017
В Екатеринбурге стартует процесс по делу блогера Руслана Соколовского. Онлайн-трансляция из зала суда
14:00, 13.03.20173
Минфин РФ предложил снизить прямые налоги и увеличить НДС
13:38, 13.03.20173
В центре Екатеринбурга экс-полицейский надел форму через 12 лет после увольнения и пошел размахивать пистолетом
13:27, 13.03.20173
На свердловском водохранилище спасли 11 рыбаков
12:43, 13.03.2017
Самый яркий праздник красок Холи в Индии: известный фотограф из Екатеринбурга Станислав Белоглазов снял, как это было
12:29, 13.03.20174
Авария на дороге вылилась в драку: в Екатеринбурге после ДТП избили водителя
12:14, 13.03.2017
В Екатеринбурге погиб солдат-срочник из Пермского края
12:08, 13.03.20173
В Екатеринбурге пьяные бездомные сожгли чужой дом
11:42, 13.03.2017
Ждем туристических путевок: Россия согласовала с Египтом протокол по авиабезопасности
11:20, 13.03.2017
Модель из Екатеринбурга осталась участвовать в шоу «Холостяк»: главный герой был восхищен ее чистотой и невинностью
11:10, 13.03.20173
В Екатеринбург придет похолодание: на этой неделе ожидаются заморозки, но будет солнечно
10:00, 13.03.20173
На «Евровидение-2017» от России поедет девушка в инвалидной коляске
09:25, 13.03.20177
На трассе под Нижним Тагилом пассажирский автобус врезался в легковушку, есть пострадавшие
08:50, 13.03.2017
Блогер Илья Варламов похвалил Екатеринбург и Челябинск, назвав их «настоящими мегаполисами»
08:35, 13.03.20173
Совместно построенный дом вышел боком: развод дочери влетел жителю Екатеринбурга в 6 миллионов рублей
08:30, 13.03.20175
И доброе дело, и заработок: как качественно продать себя в Екатеринбурге, пользуясь возможностями своего тела
08:10, 13.03.20172
«Чертово колесо!» Подумали мама с ребенком, которых смотритель забыл выпустить с аттракциона
19:30, 12.03.2017
В Екатеринбурге показали фильм «Наина Ельцина. Объяснение любви» в честь 85-летия супруги первого президента России
19:05, 12.03.20172
«Ребенка на эту окраину могли привезти специально»: в Серове найден обезглавленный труп младенца
18:02, 12.03.20173
Пропавшая девушка-модель из Екатеринбурга нашлась в Иордании
17:24, 12.03.20172
В Екатеринбурге сотрудники ППС спасли мужчину из горящего дома
16:38, 12.03.2017
Появилось видео с места, где канадские полицейские застрелили россиянина
15:52, 12.03.20173
«Отличный хиппимобиль»: американский актер Том Хэнкс купил УАЗ-буханку
15:08, 12.03.20172
«Не будет никаких массовых суицидов»: полицейские просят родителей не поддаваться панике
14:22, 12.03.2017

Свердловская полиция потратит 1,2 миллиона на покупку 24 служебных собак

Свердловская полиция потратит 1,2 миллиона на покупку 24 служебных собак
16+
Фото: mil.ru
Ведомство объявило аукцион на поставку животных.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

Областное управление МВД купит 24 собаки за 1,2 миллиона рублей, сообщает Znak.com 14 марта.
 
Свердловская полиция объявила аукцион на поставку 17 немецких овчарок, двух среднеазиатских овчарок, двух лабрадоров, двух ротвейлеров и одной бельгийской овчарки (малинуа). Все служебные собаки, за которых ведомство готово выложить 1,2 миллиона рублей, будут служить в полиции.
 
Заказчик установил ряд требований к собакам: они должны быть здоровыми и без пороков и недостатков, которые могут исключать их использование на службе полиции - например, не должны бояться городской среды или проявлять агрессию. Состояние собак будет оценивать специальная комиссия, в которой будут состоять ветеринар и специалисты кинологической службы.
 
Псам устроят специальные тесты, которые должны показать глубину страха, силу стресса и адаптивные возможности животных. Кроме этого, комиссия будет оценивать отношение собак к прохожим, бегунам, необычно одетым людям, детям, другим животным, транспорту, механизмам и другим вещам. 
  • Заявки на аукцион принимаются до 16 марта, победитель будет определен 20 марта. Собак для полиции он должен будет поставлять поэтапно, в течение пяти месяцев.
Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 14.03.2017, 10:31
Тэги: Животные
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Религия Отдых Транспорт Дети Катастрофа Образование Крушение самолета под Ростовом Корь Новости Ельцин-центр Тест В Египте разбился самолет с российскими туристами Культура Новости России Жизнь в городе Храм святой Екатерины Интернет Грипп в Екатеринбурге ЧМ-2018 Статистика Происшествия Политика Ту 154 В Екатеринбурге -40 градусов Мотоциклы Лайфхак Секс Рейтинг Фото Искусство Видео Новый год Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Бэби-боксы Шоу-бизнес Растения Спорт Медицина Смерть Знаменитости Афиша Доска позора ВУЗ Авто Война ритуальных агентств Горящие авто Необычное Скорая помощь Семья Расстрел на Депутатской Опрос Школа Красота Суд Кризис и санкции Дело Пьянкова Отключение света Уралмаш, Эльмаш Животные Новости дня Ловец покемонов Деньги Голодовка в колонии Женщины Розыск История Екатеринбурга Расстрел Музыка Коллекторы Экономия Рецензия Сибирская язва Дороги ЗАГС Мистика Скандалы Кто заработал Футбол Мода Туризм Приговор Лошагину Хоккей Мультимедиа Скандал с Новиковым Грипп ЖКХ Интервью Убийство в Рахмангулово СМИ Погода Гололед Еда Мировые новости Строительство Транспортная реформа ИГИЛ Криминал Отношения Парковки Слухи Баскетбол Конкурсы Взятки Взрыв Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Пожар Приостановка полетов в Египет Военный репортаж Горячее Высокие технологии Дом-2 Волейбол Психология Ошибки врачей Самолет История успеха Студенты Здоровье Расписание Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Недвижимость Развлечения Обрушение крыши на Калинина Снос монастыря на Качканаре Дорожные воины Пусть говорят МЧС Мужчины Хэллоуин-2015 Бизнес Самолет Минобороны упал в Якутии Позитив Экономика ГИБДД ДТП Эксклюзив Производство Общественный транспорт Выставки Личное Биатлон Путин Репортаж

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru