Свердловская полиция потратит 1,2 миллиона на покупку 24 служебных собак

Ведомство объявило аукцион на поставку животных.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

Областное управление МВД купит 24 собаки за 1,2 миллиона рублей, сообщает Znak.com 14 марта.

Свердловская полиция объявила аукцион на поставку 17 немецких овчарок, двух среднеазиатских овчарок, двух лабрадоров, двух ротвейлеров и одной бельгийской овчарки (малинуа). Все служебные собаки, за которых ведомство готово выложить 1,2 миллиона рублей, будут служить в полиции.

Заказчик установил ряд требований к собакам: они должны быть здоровыми и без пороков и недостатков, которые могут исключать их использование на службе полиции - например, не должны бояться городской среды или проявлять агрессию. Состояние собак будет оценивать специальная комиссия, в которой будут состоять ветеринар и специалисты кинологической службы.

Псам устроят специальные тесты, которые должны показать глубину страха, силу стресса и адаптивные возможности животных. Кроме этого, комиссия будет оценивать отношение собак к прохожим, бегунам, необычно одетым людям, детям , другим животным, транспорту, механизмам и другим вещам.