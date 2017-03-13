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«Я никого не оскорблял»: в Екатеринбурге продолжается процесс по делу блогера Руслана Соколовского

«Я никого не оскорблял»: в Екатеринбурге продолжается процесс по делу блогера Руслана Соколовского
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Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
НАША ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга второй день подряд проходит процесс по делу блогера Руслана Соколовского. Корреспондент «Нашей Газеты» 14 марта 2017 года ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Опрос понятых

Судебный процесс начался 13 марта. На первом заседании в течение 1,5 часов гособвинение зачитывало обвинение. Затем в суде допросили свидетелей. Из запланированных семи человек давать показания пришли только трое.

Часть свидетелей были понятыми, которые присутствовали при обыске в квартире Соколовского и при просмотре его роликов. В числе неявившихся в суд был оперативник, который просматривал и скачивал записи, сделанные Русланом.

Руслан Соколовский

В чем и за что обвиняют Соколовского

Блогера обвиняют по трем статьям УК РФ: «Возбуждение ненависти либо вражды», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Поводом для возбуждения первых двух статей стали ролики «В космос летал, чеченцев не видел», «Вступил в секту», «Суицид мусульман на ЕГЭ», «Письма ненависти — верующие», «Письма ненависти — феминистки», «Идеальный православный брак?», «Патриарх Кирилл, ты…» и нашумевшая съемка ловли покемонов в Храме-на-Крови.

Судья Екатерина Шопоняк

После изучения этих роликов следствие уличило Соколовского в национализме и разжигании вражды к христианам, мусульманам, духовенству и феминисткам.

Признаки экстремизма и оскорбления чувств верующих эксперты от СКР нашли в «публичном отрицании Бога», издевательстве над идеей непорочного зачатия и мусульманскими обычаями. Также специалисты, проводившие экспертизу, посчитали оскорбительными метафору Соколовского о «Христе-зомби» и сравнение Иисуса с «редким покемоном».

Третья статья появилась после обнаружения в квартире Руслана шариковой ручки с видеокамерой. Соколовский не воспринимает это обвинение всерьез, считая находку следствия «игрушкой».


Допрос свидетелей

«Лучше не использовать мат в атеизме»

К слову, ролики с признаками экстремизма по-прежнему находятся в свободном доступе в сети. Для их запрета необходимо отдельное решение суда. Однако никто в правоохранительных органах этот вопрос не поднимал.

Ни по одной из статей Соколовский виновным себя не признает.

– Я космополит. Да, я – атеист, но я не призывал сбрасывать попов с колоколен. Я равнодушен к священникам, – сказал Соколовский.

Руслан извинился перед теми, кого могли оскорбить его реплики, но извиняться перед всей РПЦ блогер отказался. Вдобавок Соколовский поделился собственным выводом: признаваться в своем атеизме следует без употребления мата. Как считает блогер, использование нецензурной лексики и стало причиной для уголовного преследования.

Будут ли феминистки на суде?

Всего для допроса в суде заявлено два десятка свидетелей. Кроме понятых на процесс вызваны знакомые Соколовского, священнослужители и верующие. Будут ли в суде выступать феминистки, неизвестно.

На сегодня для выступления в суде заявлено 10 человек. Пять из них должны дать показания до обеда, пять человек — после.

10.03. Доброе утро. 

На процесс пришла мама Руслана – Елена Чингина.

Напомним, что женщина болеет. До начала дела сын помогал ей деньгами на лекарства. Перед началом процесса она в центре внимания прессы. Руслан тем временем одиноко бродит по коридору.

– Я смотрела все его ролики. Чего-то там против государства (Елена пожимает плечами) я не видела, – рассказывает мать блогера.

10.10. К слову, журналистов на процесс пришло заметно меньше, чем вчера утром. Не видно и большого числа поклонников Соколовского. «Мамы не пустили», – шутят журналисты.

10.12. Участников процесса, журналистов и слушателей пустили в зал.

Допрос первого свидетеля – подруги Соколовского. Адвокат блогера просит запретить съемку на время допроса подруги.

– Ее матери поступают угрозы, – говорит адвокат.

Правда, он признается судье, что его заявление об угрозах голословное и ничем не подкреплено.

– Конкретных угроз в ее адрес не поступало, – говорит адвокат.

– Это является предположением, что угрозы могут поступить, – добавил адвокат.

10.16. Руслан в свою очередь просит не упоминать имя и фамилию свидетеля.

– После упоминания имени моей прошлой девушки ее облил Иннокентий Шеремет (ведущий программы новостей ТАУ), – объясняет Соколовский.

Входит свидетель. Это школьница. Она учится в 11-м классе. Подросток тоже просит запретить съемку.

– Опасаюсь излишнего внимания, – объясняет школьница.

10.20. Судья запретила съемку свидетеля, но разрешила транслировать ее показания.

Школьница дает показания. По ее словам, с Русланом она познакомилась на концерте. Но с его деятельностью она не была хорошо знакома.

– Он снимал научно-популярные ролики. Были и на остросоциальные темы, – говорит девушка.

Гособвинитель спрашивает, участвовала ли девушка в создании роликов Руслана. Подросток сказала, что 9 июня снимала его на камеру.

– Он шел вдоль дороги говорил какую-то речь, но что именно он говорил, я не слышала, – сказала девушка.

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Сергей Беляев, 14.03.2017, 10:04
Тэги: Суд, Эксклюзив, Ловец покемонов
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