«Я никого не оскорблял»: в Екатеринбурге продолжается процесс по делу блогера Руслана Соколовского

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017
В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга второй день подряд проходит процесс по делу блогера Руслана Соколовского. Корреспондент «Нашей Газеты» 14 марта 2017 года ведет онлайн-трансляцию из зала суда.
Опрос понятых
Судебный процесс начался 13 марта. На первом заседании в течение 1,5 часов гособвинение зачитывало обвинение. Затем в суде допросили свидетелей. Из запланированных семи человек давать показания пришли только трое.
Часть свидетелей были понятыми, которые присутствовали при обыске в квартире Соколовского и при просмотре его роликов. В числе неявившихся в суд был оперативник, который просматривал и скачивал записи, сделанные Русланом.
Руслан Соколовский
В чем и за что обвиняют Соколовского
Блогера обвиняют по трем статьям УК РФ: «Возбуждение ненависти либо вражды», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».
Поводом для возбуждения первых двух статей стали ролики «В космос летал, чеченцев не видел», «Вступил в секту», «Суицид мусульман на ЕГЭ», «Письма ненависти — верующие», «Письма ненависти — феминистки», «Идеальный православный брак?», «Патриарх Кирилл, ты…» и нашумевшая съемка ловли покемонов в Храме-на-Крови.
Судья Екатерина Шопоняк
После изучения этих роликов следствие уличило Соколовского в национализме и разжигании вражды к христианам, мусульманам, духовенству и феминисткам.
Признаки экстремизма и оскорбления чувств верующих эксперты от СКР нашли в «публичном отрицании Бога», издевательстве над идеей непорочного зачатия и мусульманскими обычаями. Также специалисты, проводившие экспертизу, посчитали оскорбительными метафору Соколовского о «Христе-зомби» и сравнение Иисуса с «редким покемоном».
Третья статья появилась после обнаружения в квартире Руслана шариковой ручки с видеокамерой. Соколовский не воспринимает это обвинение всерьез, считая находку следствия «игрушкой».
Допрос свидетелей
«Лучше не использовать мат в атеизме»
К слову, ролики с признаками экстремизма по-прежнему находятся в свободном доступе в сети. Для их запрета необходимо отдельное решение суда. Однако никто в правоохранительных органах этот вопрос не поднимал.
Ни по одной из статей Соколовский виновным себя не признает.
– Я космополит. Да, я – атеист, но я не призывал сбрасывать попов с колоколен. Я равнодушен к священникам, – сказал Соколовский.
Руслан извинился перед теми, кого могли оскорбить его реплики, но извиняться перед всей РПЦ блогер отказался. Вдобавок Соколовский поделился собственным выводом: признаваться в своем атеизме следует без употребления мата. Как считает блогер, использование нецензурной лексики и стало причиной для уголовного преследования.
Будут ли феминистки на суде?
Всего для допроса в суде заявлено два десятка свидетелей. Кроме понятых на процесс вызваны знакомые Соколовского, священнослужители и верующие. Будут ли в суде выступать феминистки, неизвестно.
На сегодня для выступления в суде заявлено 10 человек. Пять из них должны дать показания до обеда, пять человек — после.
10.03. Доброе утро.
На процесс пришла мама Руслана – Елена Чингина.
Напомним, что женщина болеет. До начала дела сын помогал ей деньгами на лекарства. Перед началом процесса она в центре внимания прессы. Руслан тем временем одиноко бродит по коридору.
– Я смотрела все его ролики. Чего-то там против государства (Елена пожимает плечами) я не видела, – рассказывает мать блогера.
10.10. К слову, журналистов на процесс пришло заметно меньше, чем вчера утром. Не видно и большого числа поклонников Соколовского. «Мамы не пустили», – шутят журналисты.
10.12. Участников процесса, журналистов и слушателей пустили в зал.
Допрос первого свидетеля – подруги Соколовского. Адвокат блогера просит запретить съемку на время допроса подруги.
– Ее матери поступают угрозы, – говорит адвокат.
Правда, он признается судье, что его заявление об угрозах голословное и ничем не подкреплено.
– Конкретных угроз в ее адрес не поступало, – говорит адвокат.
– Это является предположением, что угрозы могут поступить, – добавил адвокат.
10.16. Руслан в свою очередь просит не упоминать имя и фамилию свидетеля.
– После упоминания имени моей прошлой девушки ее облил Иннокентий Шеремет (ведущий программы новостей ТАУ), – объясняет Соколовский.
Входит свидетель. Это школьница. Она учится в 11-м классе. Подросток тоже просит запретить съемку.
– Опасаюсь излишнего внимания, – объясняет школьница.
10.20. Судья запретила съемку свидетеля, но разрешила транслировать ее показания.
Школьница дает показания. По ее словам, с Русланом она познакомилась на концерте. Но с его деятельностью она не была хорошо знакома.
– Он снимал научно-популярные ролики. Были и на остросоциальные темы, – говорит девушка.
Гособвинитель спрашивает, участвовала ли девушка в создании роликов Руслана. Подросток сказала, что 9 июня снимала его на камеру.
– Он шел вдоль дороги говорил какую-то речь, но что именно он говорил, я не слышала, – сказала девушка.