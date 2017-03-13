В центре Екатеринбурга встали трамваи

Транспорт начинает скапливаться на путях.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017
В Екатеринбурге утром 14 марта на улицах Московской и Радищева из-за отсутствия напряжения встали трамваи, сообщают в соцсетях очевидцы.
Фото: Евгений Светлый / "Наша газета"
По словам горожан, на улице Московской трамваи встали после того, как заискрились провода на одном из столбов. Через пару минут после этого в сети пропало напряжение. Транспорт стоит в обе стороны, трамваи скопились на путях в вереницу. Возле цирка травмаи тоже стоят - по словам очевидцев, здесь скопилось шесть трамваев.
Некоторые трамваи отключение напряжения застало прямо на перекрестках - трамвай 26-го маршрута встал на пересечении улиц Московской и Радищева, что создает трудности для движения автомобилей.
Фото: Евгений Светлый / "Наша газета"
- В ЕТТУ сейчас разбираются в причинах отсутствия напряжения.
- В 9.40 часов трамваи возобновили движение.
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