В Екатеринбурге дети наткнулись на шкуры и внутренности животных, разбросанные возле коттеджа

Местные жители не смогли определить, каким животным принадлежат шкуры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

В Екатеринбурге на заброшенном садовом участке в районе Уралмаша дети обнаружили шкуры и внутренности неизвестных животных - останки были настолько обезображены, что местные жители не смогли определить, каким именно животным они принадлежат, сообщает «Четвертый канал» 13 марта.

Племянник местной жительницы Ирины Черешковой наткнулся на окровавленные шкуры и внутренности животных , когда шел домой из школы по обычной тропе, по которой часто ходят и другие дети. Из-за большого количества крови на снегу ребенок подумал, что это человеческие останки, очень испугался и позвонил бабушке.

Фото: скрин видео. Жители не смогли определить, чьи это шкуры

Взрослые обнаружили кровавый след, который тянулся от разбросанных останков до двухэтажного коттеджа с сауной, владельцы которого, очевидно, люди состоятельные. Рядом с коттеджем лежал пакет в крови, неподалеку от входа в здание на снегу тоже обнаружилась кровь, во дворе дома лежали оленьи рога.

Фото: скрин видео. Кровавый след тянулся от останков животных к коттеджу

Местные жители позвонили участковому полицейскому, который сообщил, что в доме живут охотники - накануне они ездили куда-то на охоту. Полицейский заверил жителей, что вызвал охотников к себе, чтобы они дали объяснения о том, что случилось рядом с их коттеджем.