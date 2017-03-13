В Екатеринбурге силовики оцепили Центральный стадион

На объекте ЧМ идут учения.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017
В Екатеринбурге Центральный стадион, который сейчас находится на реконструкции, оцепили полицейские, сотрудники ФСБ и Росгвардии, сообщает Znak.com 14 марта.
Большое количество сотрудников силовых ведомств напугали жителей домов, стоящих возле Центрального стадиона, – объект чемпионата мира по футболу оцепили днем 14 марта. По словам очевидцев, возле стадиона стоят не только полицейские и сотрудники ФСБ, но и пожарные.
По словам главы пресс-службы областного управления МВД Валерия Горелых, волноваться не стоит – на Центральном стадионе идут плановые учения, в которых принимают участие не только сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии, но и представители других спецслужб.
- Летом 2018 года на Центральном стадионе, который после завершения глобальной реконструкции получит название «Екатеринбург-Арена», пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу.
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