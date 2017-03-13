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В Екатеринбурге силовики оцепили Центральный стадион

В Екатеринбурге силовики оцепили Центральный стадион
16+
Фото: vk.com/rossiya2018
На объекте ЧМ идут учения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

В Екатеринбурге Центральный стадион, который сейчас находится на реконструкции, оцепили полицейские, сотрудники ФСБ и Росгвардии, сообщает Znak.com 14 марта.
 
Большое количество сотрудников силовых ведомств напугали жителей домов, стоящих возле Центрального стадиона, – объект чемпионата мира по футболу оцепили днем 14 марта. По словам очевидцев, возле стадиона стоят не только полицейские и сотрудники ФСБ, но и пожарные. 
 
По словам главы пресс-службы областного управления МВД Валерия Горелых, волноваться не стоит – на Центральном стадионе идут плановые учения, в которых принимают участие не только сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии, но и представители других спецслужб. 
  • Летом 2018 года на Центральном стадионе, который после завершения глобальной реконструкции получит название «Екатеринбург-Арена», пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу.

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Маша Шмурыгина, 14.03.2017, 12:11
Тэги: Происшествия, ЧМ-2018
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