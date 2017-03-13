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Избавляются от собак: в Екатеринбурге около Сбербанка на Горького разбросали яд

Избавляются от собак: в Екатеринбурге около Сбербанка на Горького разбросали яд
16+
Фото: Наталья Ханина, znak.com
В самом учреждении ответили, что от них таких команд не поступало.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

Во вторник, 14 марта, в районе здания Сбербанка на улице Горького на виду у прохожих местный дворник прямо на тротуаре и лесенках разбрасывал еду с ядом, написал 14 марта znak.com.

— Увидела, что мужчина что-то кидает на землю. Подошла и спросила, что именно он разбрасывает, он ответил — крысиный яд. На мое замечание, что им может отравиться, кто угодно, дворник отметил, что это указание начальства, — рассказала прохожая.

Рядом с этим офисом Сбербанка открыт сквер, где часто гуляют с собаками.
 
 
В пресс-центре Уральского банка Сбербанка уточнили, что они не в курсе ситуации. 

— Банк не имеет отношения к этому инциденту. Никаких указаний по применению таких мер банк не давал, — уточнили НАШЕЙ в пресс-службе учреждения. 

В организации будет проверена информация о распространении крысиного яда рядом с офисом.
 
В пресс-службе управления Роспотребнадзора Свердловской области рассказали, что таким способом травить крыс ни в коем случае нельзя: под угрозу попадают и домашние животные, и люди. Там отметили, что если вы стали свидетелем таких действий, необходимо сообщать об этом в Роспотребнадзор.
 
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Марина Подкорытова, 14.03.2017, 17:45
Тэги: Жизнь в городе, Животные
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