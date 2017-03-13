Избавляются от собак: в Екатеринбурге около Сбербанка на Горького разбросали яд

В самом учреждении ответили, что от них таких команд не поступало.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

Во вторник, 14 марта, в районе здания Сбербанка на улице Горького на виду у прохожих местный дворник прямо на тротуаре и лесенках разбрасывал еду с ядом, написал 14 марта znak.com.

— Увидела, что мужчина что-то кидает на землю. Подошла и спросила, что именно он разбрасывает, он ответил — крысиный яд. На мое замечание, что им может отравиться, кто угодно, дворник отметил, что это указание начальства, — рассказала прохожая.

Рядом с этим офисом Сбербанка открыт сквер, где часто гуляют с собаками.

В пресс-центре Уральского банка Сбербанка уточнили, что они не в курсе ситуации.

— Банк не имеет отношения к этому инциденту. Никаких указаний по применению таких мер банк не давал, — уточнили НАШЕЙ в пресс-службе учреждения.

В организации будет проверена информация о распространении крысиного яда рядом с офисом.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора Свердловской области рассказали, что таким способом травить крыс ни в коем случае нельзя: под угрозу попадают и домашние животные, и люди. Там отметили, что если вы стали свидетелем таких действий, необходимо сообщать об этом в Роспотребнадзор.