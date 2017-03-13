В Екатеринбурге полицейский забыл автомат в кафе

Оружие нашел случайный посетитель.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017
В екатеринбургском кафе посетитель нашел автомат Калашникова, оставленный полицейским, сообщает Life.ru 13 марта.
Сотрудник ДПС оставил табельный автомат Калашникова после обеда в кафе. Когда полицейский обнаружил пропажу и вернулся, оружия уже не было - его нашел и унес домой посетитель заведения. В областном управлении МВД сообщили, что история с криминалом не связана - полицейский, скорее всего, торопился на службу и заметил пропажу, когда уже был на дежурстве.
Полицейские вернулись в кафе, просмотрели видео с камер наблюдения и получили контакты человека, который обнаружил автомат и унес его. Стражи порядка приехали по адресу проживания мужчины и изъяли автомат с полной обоймой патронов.
- Обнаруживший автомат мужчина не использовал оружие и вернул его без возражений.