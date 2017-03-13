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В Екатеринбурге полицейский забыл автомат в кафе

В Екатеринбурге полицейский забыл автомат в кафе
16+
Фото: wikipedia.org
Оружие нашел случайный посетитель.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

В екатеринбургском кафе посетитель нашел автомат Калашникова, оставленный полицейским, сообщает Life.ru 13 марта.
 
Сотрудник ДПС оставил табельный автомат Калашникова после обеда в кафе. Когда полицейский обнаружил пропажу и вернулся, оружия уже не было - его нашел и унес домой посетитель заведения. В областном управлении МВД сообщили, что история с криминалом не связана - полицейский, скорее всего, торопился на службу и заметил пропажу, когда уже был на дежурстве. 
 
Полицейские вернулись в кафе, просмотрели видео с камер наблюдения и получили контакты человека, который обнаружил автомат и унес его. Стражи порядка приехали по адресу проживания мужчины и изъяли автомат с полной обоймой патронов. 
  • Обнаруживший автомат мужчина не использовал оружие и вернул его без возражений.
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Маша Шмурыгина, 14.03.2017, 08:56
Тэги: Происшествия
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