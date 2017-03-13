В Екатеринбурге пропал один из руководителей фанатской группы УГМК

Константин Долгих не выходил на связь с 5 февраля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

Руководителя фанатского сектора баскетбольного клуба УГМК Константина Долгих из Екатеринбурга не могут уже полтора месяца. Об исчезновении 27-летнего Константина написал также и портал Е1.ru.

В последний раз видели на игре в ДИВСе

Мужчину видели 4 февраля в ДИВСе на игре любимой команды, после он был «ВКонтакте» и на этом информация от Константина больше не поступала.

В полицию написали заявление о пропаже

Заявление в полицию о пропаже написали друзья Константина, а также его родственница - тетя.