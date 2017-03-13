В Екатеринбурге суд отправил за решетку экс-директора «Северной казны» Александра Меренкова

Меренкова признали виновным по двум статьям.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017

В Екатеринбурге суд вынес приговор экс-гендиректору страховой компании «Северная казна» Александру Меренкову, сообщили в областной прокуратуре 14 марта.

Глава «Северной казны» подделывал отчеты о финансовом состоянии компании

Суд установил, что с августа 1996 года по декабрь 2014-го Меренков, занимаяя должность гендиректора страховой компании, вносил ложные сведения о сделках, имуществе и о финансовом положении своей компании в отчетные документы. При этом Меренков знал, что у «Северной казны» отсутствуют активы, достаточные для выплат и обеспечения страховых резервов, и что такое положение дел может повлечь аннулирование ЦБ РФ лицензии, выданной организации.

Кроме этого, Меренков не раз предоставлял поддельную информацию о финансовом положении «Северной казны» в Центробанк РФ.

Когда в страховую компанию в 2014 году была назначена временная администрация, Меренков продал недвижимость стоимостью более 98 миллионов рублей, в том числе нежилые помещения в Екатеринбурге и Верхней Пышме и подземную стоянку, присвоив деньги от продажи себе.

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После этого Меренков с помощью поддельной выписки из Единого госреестра юрлиц выдал нотариально заверенную доверенность своему знакомому на право регистрации недвижимости. После его знакомый заключил от имени «Северной казны» договоры купли-продажи недвижимости без фактической оплаты и сдал документы в органы для регистрации перехода права собственности на имущество.