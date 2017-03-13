В Екатеринбурге вынесен приговор банде наркоторговцев

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.03.2017
Прокуратура Свердловской области сообщает сегодня, 14 марта, о вынесении приговора участникам организованной группы.
Сбыт наркотиков в особо крупном размере
Екатеринбуржцу Дмитрию Чернышову, 1989 г.р., а также жителям г. Магнитогорска Челябинской области Ивану Шишко, 1985 г.р., Дамиру Валееву, 1990 г.р., Станиславу Голушкову, 1991 г.р., Антону Лещенко, 1987 г.р. вынесен обвинительный приговор. Они сбывали наркотики и признаны виновными. При их задержании изъяты различные наркотические вещества синтетического происхождения общей массой более 30 килограммов.
Какой срок дали наркоторговцам
Суд назначил наказание Дмитрию Чернышову, Дамиру Валееву, Станиславу Голушкову в виде 8 лет лишения свободы, Ивану Шишко – 9 лет лишения свободы, Антону Лещенко – 7 лет 9 месяцев лишения свободы. Все подсудимые наказание будут отбывать в колонии строгого режима.
Ранее НАША писала: в январе 2017 года в Екатеринбурге суд вынес приговор банде, торговавшей наркотиками в трех уральских регионах. Во время задержания и обысков у группировки нашли миллион рублей, оружие и элитные автомобили.
Всего задержали 12 преступников в возрасте от 20 до 40 лет. Двое организаторов банды осуждены на 10,5 и 8,5 лет тюрьмы, остальные получили по 13 и 14 лет колонии строгого режима.